1:01:52 min Vecinos - Capítulo 123: Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar 45:42 Capítulo 122 Óscar insiste con la prueba de paternidad, pero Jessica se hace la loca 1:01:12 Capítulo 121 Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados 1:04:40 Capítulo 120 Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste 1:01:52 Capítulo 123 Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar

Capítulo 123 Vecinos: Cómplice de Alicia hace artimaña para falsear prueba de paternidad de Óscar Fernando logra que sus aliados encierren a Rodolfo para sacarle sangre y así intercambiar las muestras del laboratorio, para que Óscar no se entere de que la hija de Jessica no es suya.