54:01 min Vecinos - Capítulo 117: Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta Capítulo 116 Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá 1:01:28 Capítulo 115 Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre 0:00 Capítulo 114 Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo 54:01 Capítulo 117 Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta

Capítulo 117 Vecinos: Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta El empresario no puede parar de pensar que la bebé se parece a él y recuerda que su amante no se estaba cuidando. La llama y le pregunta si la niña es de él y le hace fuerte advertencia.