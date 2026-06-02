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Capítulo 117 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 117 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Rodolfo sospecha que él es el papá de la hija de Jessica, y no Óscar, y la confronta.

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54:01 min
Capítulo 'Vecinos' 117
Vecinos - Capítulo 117: Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116 Vecinos
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
Vecinos CAP 115
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
CAPÍTULO 114 VECINOS
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
Capítulo 'Vecinos' 117
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta

Capítulo 117 Vecinos: Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta

El empresario no puede parar de pensar que la bebé se parece a él y recuerda que su amante no se estaba cuidando. La llama y le pregunta si la niña es de él y le hace fuerte advertencia.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 116 Vecinos
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
Vecinos CAP 115
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
CAPÍTULO 114 VECINOS
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
CAPÍTULO 113 VECINOS
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
Thumbnail
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
CAP 111 VECINOS
1:01:48
Capítulo 111
Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza
Capítulo 'Vecinos' 117
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta