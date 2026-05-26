1:01:09 min Vecinos - Capítulo 113: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones 1:01:19 Capítulo 112 Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella 1:01:48 Capítulo 111 Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza 1:01:28 Capítulo 110 Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel y le da una esperanza de volver con ella 1:01:09 Capítulo 113 Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones

Capítulo 113 Vecinos: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones El empresario sigue con su plan de reconquistar a la doctora y la sorprende con flores. Luego le da un beso, y el taxista los ve, por lo que se indispone. Tatiana quiere explicarle, pero él se va.