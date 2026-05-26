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Capítulo 113 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 113 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Rodolfo continúa con su plan de reconquistar a Tatiana y Óscar ve cuando la besa.

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1:01:09 min
CAPÍTULO 113 VECINOS
Vecinos - Capítulo 113: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
Thumbnail
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
CAP 111 VECINOS
1:01:48
Capítulo 111
Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza
CAP 110 Vecinos.png
1:01:28
Capítulo 110
Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel y le da una esperanza de volver con ella
CAPÍTULO 113 VECINOS
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones

Capítulo 113 Vecinos: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones

El empresario sigue con su plan de reconquistar a la doctora y la sorprende con flores. Luego le da un beso, y el taxista los ve, por lo que se indispone. Tatiana quiere explicarle, pero él se va.

Por: Alejandra Hurtado
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Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
CAP 111 VECINOS
1:01:48
Capítulo 111
Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza
CAP 110 Vecinos.png
1:01:28
Capítulo 110
Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel y le da una esperanza de volver con ella
Vecinos CAP
Capítulo 109
Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos
Cap Vecinos
1:01:41
Capítulo 108
Jessica quiere aplazar la boda con Óscar y Henry descubre el porqué
cap vecinosss 11 de mayo.jpg
1:01:12
Capítulo 107
Alicia se entera por qué Jessica no se puede casar con Óscar
CAPÍTULO 113 VECINOS
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones