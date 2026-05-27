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Capítulo 114 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 114 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida al lado de Rodolfo y lo olvide.
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Capítulo 114 Vecinos: Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
0:00 min
Vecinos - Capítulo 114:
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
1:01:48
Capítulo 111
Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
Capítulo 114 Vecinos: Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
El taxista no quiere que la doctora le dé más explicaciones, porque él debe estar con Jessica, y le pide que lo olvide y que le vuelva a dar una oportunidad al empresario, y ella sufre.
Por:
Alejandra Hurtado
|
27 de Mayo, 2026
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1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
1:01:19
Capítulo 112
Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella
1:01:48
Capítulo 111
Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza
1:01:28
Capítulo 110
Tatiana visita a Rodolfo en la cárcel y le da una esperanza de volver con ella
Capítulo 109
Jessica manipula a Óscar y lo convence para que Alicia viva con ellos
1:01:41
Capítulo 108
Jessica quiere aplazar la boda con Óscar y Henry descubre el porqué
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Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
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Capítulo 113 Vecinos: Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
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