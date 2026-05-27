0:00 min Vecinos - Capítulo 114: Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo 1:01:09 Capítulo 113 Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones 1:01:19 Capítulo 112 Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella 1:01:48 Capítulo 111 Rodolfo se sale con la suya y queda en libertad bajo fianza 0:00 Capítulo 114 Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo

Capítulo 114 Vecinos: Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo El taxista no quiere que la doctora le dé más explicaciones, porque él debe estar con Jessica, y le pide que lo olvide y que le vuelva a dar una oportunidad al empresario, y ella sufre.