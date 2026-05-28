1:01:28 min Vecinos - Capítulo 115: Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre 0:00 Capítulo 114 Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo 1:01:09 Capítulo 113 Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones 1:01:19 Capítulo 112 Óscar se encuentra a Tatiana y a Rodolfo entrando al apartamento de ella 1:01:28 Capítulo 115 Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre

Capítulo 115 Vecinos: Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre Jessica entra en trabajo de parto en el apartamento y rápidamente la llevan al hospital. Tatiana los acompaña y se queda con Óscar hasta que nace la bebé. Ella lo felicita, en medio de su dolor.