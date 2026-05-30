Vecinos - Capítulo 116: Capítulo 116 Vecinos: Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá 1:01:28 Capítulo 115 Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre 0:00 Capítulo 114 Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo 1:01:09 Capítulo 113 Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones Capítulo 116 Capítulo 116 Vecinos: Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá

Capítulo 116 Vecinos: Capítulo 116 Vecinos: Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá El empresario visita a Tatiana en su apartamento y se cruza con su amante y su hija. Alza a la bebé y se da cuenta de que ella se parece a él, aunque prefiere creer que el papá es otro hombre.