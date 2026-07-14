Vecinos - Capítulo 141: Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria 1:01:05 Capítulo 140 Tatiana tiene cita con el ‘Gato’ y Rodolfo arma un escándalo en el restaurante 1:01:56 Capítulo 139 Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana 1:01:09 Capítulo 138 Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco Capítulo 141 Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria

Capítulo 141 Vecinos: Rodolfo hace sucia jugada para que Tatiana no se vaya de la inmobiliaria El empresario paga para que escriba un artículo periodístico, en primera plana, deshonrando el profesionalismo de la doctora y cuestionando sus valores. Tatiana se derrumba al leerlo.