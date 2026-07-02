Vecinos - Capítulo 135: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé 1:01:18 Capítulo 134 Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry 41:57 Capítulo 133 Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico 16:08 Capítulo 132 Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando Capítulo 135 Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé

Capítulo 135 Vecinos: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé El taxista llega del funeral de Henry tomado con la doctora y le da un beso. Jessica le reclama a Óscar y él le confiesa que sigue amando a Tatiana. Jessica ya no quiere interponerse y se va.