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Capítulo 135 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 135 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y decide irse de la casa con su bebé; se arrepiente del daño que hizo.

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CAP 135 Vecinos
Vecinos - Capítulo 135: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé

Capítulo 135 Vecinos: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé

El taxista llega del funeral de Henry tomado con la doctora y le da un beso. Jessica le reclama a Óscar y él le confiesa que sigue amando a Tatiana. Jessica ya no quiere interponerse y se va.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé