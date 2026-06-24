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Capítulo 130 Vecinos: Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo El taxista dice a la decana que su profesor les está evaluando temas que no vieron, por lo que ella le llama la atención a Rodolfo; incluso, le pide la renuncia si no es capaz de hacer las cosas bien.