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Capítulo 130 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 130 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar se queja con la decana de la universidad y mete en problemas a Rodolfo.

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55:55 min
Cap 130 Vecinos
Vecinos - Capítulo 130: Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo

Capítulo 130 Vecinos: Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo

El taxista dice a la decana que su profesor les está evaluando temas que no vieron, por lo que ella le llama la atención a Rodolfo; incluso, le pide la renuncia si no es capaz de hacer las cosas bien.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 129 Vecinos
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
cap vecinos.jpg
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
Cap 127 Vecinos.png
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
CAP 126 Vecinos
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
Clip 125 Vecinos
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
CAP 124 Vecinos
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo