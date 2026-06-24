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Capítulo 130 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 130 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar se queja con la decana de la universidad y mete en problemas a Rodolfo.
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Capítulo 130 Vecinos: Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
55:55 min
Vecinos - Capítulo 130:
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
Capítulo 130 Vecinos: Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
El taxista dice a la decana que su profesor les está evaluando temas que no vieron, por lo que ella le llama la atención a Rodolfo; incluso, le pide la renuncia si no es capaz de hacer las cosas bien.
Por:
Alejandra Hurtado
|
24 de Junio, 2026
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1:01:35
Capítulo 129
Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
1:01:38
Capítulo 128
Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
1:03:58
Capítulo 127
Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
43:26
Capítulo 126
Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
30:57
Capítulo 125
Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
1:01:18
Capítulo 124
Rodolfo confirma que es el papá de la hija de Jessica y ella le hace petición
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
Vecinos
Capítulo 129 Vecinos: Óscar se enfrenta a Rodolfo en la universidad por difícil evaluación
Vecinos
Capítulo 128 Vecinos: Rodolfo le hace la vida imposible a Óscar en su primer día de clases
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Capítulo 127 Vecinos: Óscar y Jessica bautiza a su bebé, pero casi se le arruina la fiesta a ella
Vecinos
Capítulo 126 Vecinos: Rodolfo se sobrepasa con Tatiana y ella lo echa de la casa
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Capítulo 125 Vecinos: Óscar y Jessica idean bautizo de la bebé y ella elige a Tatiana como madrina
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