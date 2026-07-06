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Capítulo 136 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 136 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar le pide perdón a Jessica y le ruega que regrese con él. Le dice a Tatiana que tomen distancia.
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Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
1:01:37 min
Vecinos - Capítulo 136:
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
El taxista escucha cómo Jessica se refiere a Rodolfo, pero piensa que habla de él, y le ruega que vuelvan. Después se encuentra con la doctora, y le dice que lo mejor es que se alejen.
Por:
Alejandra Hurtado
|
6 de Julio, 2026
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Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
Vecinos
Capítulo 135 Vecinos: Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
Vecinos
Capítulo 134 Vecinos: Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
Vecinos
Capítulo 133 Vecinos: Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Vecinos
Capítulo 132 Vecinos: Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
Vecinos
Capítulo 131 Vecinos: Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
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