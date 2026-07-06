Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mi Pecado
Novia de Haaland
En vivo 'La Vuelta al Mundial en 80 Risas'
Mundial 2026
Programación
YouTube Caracol Televisión

Capítulo 136 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 136 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar le pide perdón a Jessica y le ruega que regrese con él. Le dice a Tatiana que tomen distancia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

1:01:37 min
CAP 136 Vecinos
Vecinos - Capítulo 136: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien

Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien

El taxista escucha cómo Jessica se refiere a Rodolfo, pero piensa que habla de él, y le ruega que vuelvan. Después se encuentra con la doctora, y le dice que lo mejor es que se alejen.

Por: Alejandra Hurtado
|
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
Clip Vecinos 26 de junio
16:08
Capítulo 132
Henry queda en estado crítico tras accidente; está agonizando
CAP 131 Vecinos
1:01:32
Capítulo 131
Óscar y Tatiana pasan la noche juntos, pero sufren por no poder estar juntos
Cap 130 Vecinos
55:55
Capítulo 130
Óscar se queja con la decana y mete en problemas a Rodolfo
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien