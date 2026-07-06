1:01:37 min Vecinos - Capítulo 136: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien Capítulo 135 Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé 1:01:18 Capítulo 134 Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry 41:57 Capítulo 133 Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico 1:01:37 Capítulo 136 Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien

Capítulo 136 Vecinos: Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien El taxista escucha cómo Jessica se refiere a Rodolfo, pero piensa que habla de él, y le ruega que vuelvan. Después se encuentra con la doctora, y le dice que lo mejor es que se alejen.