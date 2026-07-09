1:01:56 min Vecinos - Capítulo 139: Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana 1:01:09 Capítulo 138 Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco 1:01:31 Capítulo 137 Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana 1:01:37 Capítulo 136 Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien 1:01:56 Capítulo 139 Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana

Capítulo 139 Vecinos: Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana El taxista solo le pide al futbolista que no haga sufrir a la doctora y que no le diga que él lo está aconsejando. Luego le insiste a ella para que salga con el futbolista y ella termina aceptando.