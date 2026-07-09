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Capítulo 139 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis

Capítulo 139 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar ayuda al 'Gato' a conquistar a Tatiana, y ella acepta tener una cita con el futbolista.

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1:01:56 min
CAP 139 Vecinos
Vecinos - Capítulo 139: Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana
CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 139 Vecinos
1:01:56
Capítulo 139
Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana

Capítulo 139 Vecinos: Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana

El taxista solo le pide al futbolista que no haga sufrir a la doctora y que no le diga que él lo está aconsejando. Luego le insiste a ella para que salga con el futbolista y ella termina aceptando.

Por: Alejandra Hurtado
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CAP 138 Vecinos
1:01:09
Capítulo 138
Tatiana acaba la sociedad con Rodolfo y él se vuelve como loco
Capítulo 137 Vecinos
1:01:31
Capítulo 137
Óscar conocer a su ídolo del fútbol, y él queda encantado con Tatiana
CAP 136 Vecinos
1:01:37
Capítulo 136
Óscar pide a Jessica que vuelva con él y le dice a Tatiana que se distancien
CAP 135 Vecinos
Capítulo 135
Jessica ve a Óscar besando a Tatiana y se va de la casa con la bebé
CAP 134 Vecinos
1:01:18
Capítulo 134
Óscar, Patico y la familia le dan el último adiós a Henry
CAP 133 Vecinos
41:57
Capítulo 133
Henry muere, luego de despedirse de Óscar y Patico
CAP 139 Vecinos
1:01:56
Capítulo 139
Óscar ayuda al ‘Gato’ a tener una cita con Tatiana