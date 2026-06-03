1:01:31 min Vecinos - Capítulo 119: Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos 1:01:28 Capítulo 118 Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella 54:01 Capítulo 117 Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta Capítulo 116 Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá 1:01:31 Capítulo 119 Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos

Capítulo 119 Vecinos: Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos El taxista sale de su apartamento justo cuando el empresario llega a donde su vecina con maletas. Aunque ella trata de explicarle que no ha vuelto con Rodolfo, Óscar prefiere no escucharla y se va.