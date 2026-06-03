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Capítulo 119 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis
Capítulo 119 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión, completo y gratis. Óscar se da cuenta de que Rodolfo se muda al apartamento de Tatiana y van a vivir juntos.
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Capítulo 119 Vecinos: Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
1:01:31 min
Vecinos - Capítulo 119:
Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
1:01:31
Capítulo 119
Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
Capítulo 119 Vecinos: Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
El taxista sale de su apartamento justo cuando el empresario llega a donde su vecina con maletas. Aunque ella trata de explicarle que no ha vuelto con Rodolfo, Óscar prefiere no escucharla y se va.
Por:
Alejandra Hurtado
|
3 de Junio, 2026
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1:01:28
Capítulo 118
Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
54:01
Capítulo 117
Rodolfo sospecha que es el papá de la hija de Jessica y la confronta
Capítulo 116
Rodolfo conoce a la bebé de Jessica y sospecha que Óscar no es el papá
1:01:28
Capítulo 115
Jessica da a luz a una niña, Óscar celebra con Tatiana y ella sufre
0:00
Capítulo 114
Óscar suelta a Tatiana y le pide que rehaga su vida con Rodolfo
1:01:09
Capítulo 113
Rodolfo besa a Tatiana y Óscar los ve; ella intenta darle explicaciones
1:01:31
Capítulo 119
Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos
Vecinos
Capítulo 118 Vecinos: Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella
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