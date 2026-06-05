1:01:12 min Vecinos - Capítulo 121: Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados 1:04:40 Capítulo 120 Tatiana da ultimátum a Rodolfo por hacer que Óscar se moleste 1:01:31 Capítulo 119 Rodolfo se muda a la casa de Tatiana y Óscar se entera de que viven juntos 1:01:28 Capítulo 118 Tatiana cae en trampa de Rodolfo y le ofrece que viva con ella 1:01:12 Capítulo 121 Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados

Capítulo 121 Vecinos: Óscar y Henry presentan examen de admisión de universidad, y quedan achantados El taxista y su mejor amigo contestan las preguntas, pero los resultados no son los que ellos esperaban. Mientras tanto, Rodolfo tiene una entrevista de trabajo para ser profesor de la nocturna.