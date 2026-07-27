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Capítulo 149 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión , completo y gratis

Capítulo 149 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión , completo y gratis. Óscar se entera de que no es el papá de la hija de Jessica y ella le cuenta la verdad a Tatiana.

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41:59 min
CAP Vecinos 149
Vecinos - Capítulo 149: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
Cap 148 Vecinos
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP Vecinos 149
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija

Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija

El taxista se hace pruebas para confirmar que su sangre sí le sirve a la niña, pero el médico le asegura que no es hija de él. Queda totalmente destrozado y quiere explicaciones.

Por: Alejandra Hurtado
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Cap 148 Vecinos
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
CAPÍTULO 147 VECINOS
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
'Vecinos' 22 de julio
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
CAP 145 Vecinos
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Capítulo 144 Vecinos
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Cap de Vecinos 143
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
CAP Vecinos 149
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija