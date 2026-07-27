41:59 min Vecinos - Capítulo 149: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija 42:00 Capítulo 148 Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar 41:52 Capítulo 147 Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar 41:37 Capítulo 146 Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario 41:59 Capítulo 149 Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija

Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija El taxista se hace pruebas para confirmar que su sangre sí le sirve a la niña, pero el médico le asegura que no es hija de él. Queda totalmente destrozado y quiere explicaciones.