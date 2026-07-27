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Capítulo 149 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión , completo y gratis
Capítulo 149 de 'Vecinos', novela de Caracol Televisión , completo y gratis. Óscar se entera de que no es el papá de la hija de Jessica y ella le cuenta la verdad a Tatiana.
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Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
41:59 min
Vecinos - Capítulo 149:
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
Capítulo 149 Vecinos: Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
El taxista se hace pruebas para confirmar que su sangre sí le sirve a la niña, pero el médico le asegura que no es hija de él. Queda totalmente destrozado y quiere explicaciones.
Por:
Alejandra Hurtado
|
27 de Julio, 2026
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42:00
Capítulo 148
Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
41:52
Capítulo 147
Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
41:37
Capítulo 146
Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
41:51
Capítulo 145
Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
1:26:34
Capítulo 144
Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
1:01:28
Capítulo 143
Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
41:59
Capítulo 149
Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija
Vecinos
Capítulo 148 Vecinos: Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar
Vecinos
Capítulo 147 Vecinos: Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar
Vecinos
Capítulo 146 Vecinos: Óscar rescata al ‘Gato’ de las garras de Rodolfo y capturan al empresario
Vecinos
Capítulo 145 Vecinos: Rodolfo secuestra al ‘Gato’ y le dispara a Álvaro
Vecinos
Capítulo 144 Vecinos: Testigo delata a Rodolfo y a Álvaro y limpia el nombre de Tatiana
Vecinos
Capítulo 143 Vecinos: Jessica quiere contarle a Óscar que la bebé no es hija de él
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