41:51 min Vecinos - Capítulo 150: Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija 41:59 Capítulo 149 Óscar se entera de que la bebé de Jessica no es su hija 42:00 Capítulo 148 Sol necesita transfusión de sangre y Jessica piensa en decirle la verdad a Óscar 41:52 Capítulo 147 Óscar elige fecha para casarse con Jessica, pero ninguno quiere ir al altar 41:51 Capítulo 150 Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija

Capítulo 150 Vecinos: Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija El taxista le exige a la mujer que le diga quién es el verdadero padre de Sol para poder salvarla. Jessica termina por confesarle que lo engañó y que el empresario no quiere ayudar a su propia hija.