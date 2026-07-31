42:00 min Vecinos - Capítulo 153: día de la boda de Óscar y Tatiana llega, pero él no aparece 41:59 Capítulo 152 Jessica deja la casa de Óscar, él hace fiesta y le pide matrimonio a Tatiana 41:56 Capítulo 151 Rodolfo le dona sangre a la bebé de Jessica y escapa de la cárcel 41:51 Capítulo 150 Óscar enfrenta a Jessica y ella le dice que Rodolfo es el papá de su hija 42:00 Capítulo 153 día de la boda de Óscar y Tatiana llega, pero él no aparece

Capítulo 153 Vecinos: día de la boda de Óscar y Tatiana llega, pero él no aparece La familia y los amigos de la pareja se reúnen en la iglesia para celebrar el amor del taxista y la doctora, pero ella llega primero y empiezan a preocuparse por el paradero del novio.