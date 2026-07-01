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Taylor Swift estaría construyendo castillo para su boda con Travis Kelce - CaracolTV

La cantante estadounidense se comprometió el 26 de agosto de 2025 y desde entonces sus fanáticos están atentos a conocer todos los detalles de su unión con el deportista.

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Boda Taylor Swift y Travis Kelce: cuándo, dónde es y por qué se habla de un castillo

La cantante estadounidense se comprometió el 26 de agosto de 2025 y desde entonces sus fanáticos están atentos a conocer todos los detalles de su unión con el deportista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Qué se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Qué se sabe sobre la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.
Foto: Instagram @taylorswift y @killatrav