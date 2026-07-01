Boda Taylor Swift y Travis Kelce: cuándo, dónde es y por qué se habla de un castillo

La boda de la intérprete de temas como 'Opalite', 'The fate of Ophelia' y 'Blank space' está cada vez más cerca. De acuerdo con medios especializados, la artista y el jugador de fútbol americano Travis Kelce contraerán matrimonio entre el viernes 3 y el sábado 4 de julio.

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Todo parece indicar que el evento tendrá lugar en el Madison Square Garden, pues medios como TMZ y CBS han mostrado fotografías en las que se aprecian cómo ingresan al recinto una escalera color blanco. Ante estas instantáneas, algunos afirman que la artista estaría construyendo su propio castillo, como si se tratara del montaje para uno de sus espectáculos.

Aunque algunos fanáticos afirman que esta sería solo una distracción para que la celebración se mantenga lo más privada posible, otros recuerdan las declaraciones de Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad, quien expuso que el matrimonio sí tendrá lugar en Nueva York.

Por el momento, no se tienen detalles sobre la lista de invitados; no obstante, es necesario mencionar que, de realizarse allí la actividad, el complejo tiene capacidad para 20 mil personas. A esto se le suma el hecho de que los asistentes, al parecer, podrían recibir instrucciones para firmar un acuerdo de confidencialidad donde se comprometen a mantenerse herméticos frente a la unión.





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El despliegue de seguridad para la jornada es otro de los factores que ha llamado la atención de los usuarios de Internet, pues reportes relacionados con el Departamento de Policía de Nueva York indican a los citados medios que se dispondrán de aproximadamente 70 detectives por toda la ciudad, los cuales estarán vigilando el perímetro desde un día antes.

Por el momento, ninguna de estas declaraciones ha sido negada o admitida por las dos figuras públicas o por sus equipos de trabajo. Por el momento, los admiradores de ambos están a la espera de la fecha y que se vayan conociendo las primeras fotografías del matrimonio.

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Es necesario mencionar que la pareja se comprometió en agosto de 2025 en medio de una romántica propuesta en la que se aparecieron detalles como flores, una arrodillada por parte del jugador y también un lujoso anillo de compromiso.

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