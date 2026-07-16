Shakira invitó a su concierto a los Ghetto Kids y confirmó que estarán en el Mundial

Shakira volvió a generar conversación en las plataformas digitales al darle una sorpresa a los fanáticos que asistieron a su concierto el pasado 14 de julio en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey, a propósito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Wold Tour'.

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La colombiana invitó a los Ghetto Kids de Uganda a unirse a la denominada 'Caminata de la Loba', en la que normalmente la acompañan sus bailarines, invitados especiales, fanáticos y hasta algunas figuras públicas.

En el clip, se le vio caminando desde el backstage hasta el escenario principal rodeada de los niños, que lucieron un atuendo plateado y fueron recibidos entre aplausos por parte de los espectadores.

Quiénes son los Guetto Kids de Uganda

Son un grupo de niños que crean contenido de baile en redes sociales y se hicieron virales tras el lanzamiento de 'Dai Dai', la canción que Shakira estrenó especialmente para el Mundial de Fútbol 2026 que se desarrolla en México, Estados Unidos y Canadá.



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Es necesario mencionar que el grupo de baile originario de Uganda se convirtió en tendencia por hacer una coreografía de este tema mientras posaba junto a las banderas de diferentes países que estaban incluidos en el torneo deportivo. Este reel llegó a ojos de la colombiana que no dudó en repostearlo en cuenta oficial de Instagram, extendiéndoles oficialmente la invitación para ser parte del espectáculo de medio tiempo de la final de la competencia.

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"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? Necesito bailarines como esos. Chicos, ¿quieren venir a presentarse conmigo en la final?", dijo en aquella ocasión.

Asimismo, los invitó a participar en el videoclip, generando todo tipo de reacciones por parte de los amantes del fútbol.

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Shakira se presentará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, en Estados Unidos. Dentro de evento también están confirmados otros artistas de la talla de BTS y Madonna, quienes se encargarán de subir la energía y cerrar con broche de oro esta competencia.

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Por su parte la Selección de Argentina y la Selección de España se preparan desde ya para enfrentar el último partido con el que se definirá quién es el mejor de esta temporada.