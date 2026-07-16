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Shakira invitó a los Ghetto Kids de Uganda a su concierto en Nueva Jersey previo al Mundial - CaracolTV

Los niños que se hicieron virales por hacer la coreografía de 'Dai Dai' sorprendieron a los fanáticos de la colombiana al participar en la 'Caminata de la Loba' el pasado 14 de julio.

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Shakira invitó a su concierto a los Ghetto Kids y confirmó que estarán en el Mundial

Los niños que se hicieron virales por hacer la coreografía de 'Dai Dai' sorprendieron a los fanáticos de la colombiana al participar en la 'Caminata de la Loba' el pasado 14 de julio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Shakira se mostró en público con los Ghetto Kids de Uganda días antes de la final del Mundial 2026.
Shakira se mostró en público con los Ghetto Kids de Uganda días antes de la final del Mundial 2026.
Foto: Instagram @shakira