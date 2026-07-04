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Shakira anunció donación para niños en Venezuela: esta es la cifra - CaracolTV

Shakira dio a conocer que el Fondo para la Educación Global Citizen de la Fifa decidió brindar apoyo a los venezolanos tras la tragedia ocurrida el 24 de junio.

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Shakira anunció importante donación para niños afectados por terremotos en Venezuela

La intérprete de 'Dai Dai' dio a conocer que el Fondo para la Educación Global Citizen de la Fifa decidió brindar apoyo a los venezolanos tras la tragedia ocurrida el 24 de junio.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de jul, 2026
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Shakira hará importante donación para los niños afectados por terremotos en Venezuela.
Shakira hará importante donación para los niños afectados por terremotos en Venezuela.
Foto: Getty Images