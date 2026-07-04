Shakira anunció importante donación para niños afectados por terremotos en Venezuela

Shakira volvió a ser noticia tras anunciar que se realizará una donación para apoyar a los niños afectados por los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados en Venezuela, una emergencia que ha impactado a miles de familias y que también ha afectado el acceso a la educación de la población infantil.

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A través de un mensaje, la barranquillera dio a conocer el destino de los recursos y explicó el propósito de la iniciativa. “

Me enorgullece compartir que el Fondo para la Educación Global Citizen de la Fifa destinará 500.000 dólares para apoyar a organizaciones en Venezuela que ayudan a niños cuya educación se ha visto interrumpida por esta terrible tragedia”.

La suma anunciada equivale a cerca de 1.679.918.990 pesos colombianos. Según lo informado por la cantante, el dinero permitirá respaldar organizaciones locales que desarrollan proyectos enfocados en educación para menores afectados por la emergencia.



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Los terremotos han dejado un saldo de más de 2.500 personas fallecidas y más de 12.000 heridas. Además de las afectaciones humanas, la situación ha generado interrupciones en distintos servicios, entre ellos el acceso a la educación en varias zonas impactadas por la tragedia.

De esta manera, la donación busca fortalecer el trabajo que realizan organizaciones presentes en el territorio para atender a niños que han visto suspendidos sus procesos educativos como consecuencia de los sismos.

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Por otra parte, la cantante también fue noticia recientemente por su aparición durante uno de los compromisos del Mundial de Fútbol 2026. El pasado 3 de julio asistió al partido entre Argentina y Cabo Verde acompañada por sus hijos, Milán y Sasha, quienes estuvieron junto a ella durante el encuentro.

Ese mismo día, además, la colombiana siguió de cerca la participación de la Selección Colombia en el torneo. La artista se conectó a la transmisión del partido entre su país y Ghana y celebró desde su casa la clasificación del equipo nacional a los octavos de final del campeonato.

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En las últimas semanas, la cantante ha estado presente tanto en actividades relacionadas con el fútbol como en iniciativas de apoyo social. De hecho, dio a conocer al inicio del torneo que todas las ganancias de la canción mundialista 'Dai Dai' serían destinadas a educación.