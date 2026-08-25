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Murió abuela de Gerard Piqué y familiar de sus hijos con Shakira, a los 102 años

Un duro golpe enluta a Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona, por la muerte de un familiar suyo y de sus hijos, Milan y Sasha, que nacieron como fruto de su relación con Shakira.

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Gerard Piqué está de luto: murió familiar de él y sus hijos con Shakira, a los 102 años

Un duro golpe enluta a la familia del exfutbolista del Barcelona tras confirmarse el fallecimiento de Lina Rovira Montsant, su abuela paterna, este martes 25 de agosto en España.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 25 de ago, 2026
YouTube /@caracoltv
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Gerard Piqué y Shakira
Gerard Piqué y Shakira
Foto: Getty Images