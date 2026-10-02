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Capítulo 51 'Yo Me Llamo'
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Martín Elías Jr. reaccionó con humor al anuncio del segundo hijo de Samuel Morales

Tras confirmar el embarazo de su prometida, Samuel Morales compartió una serie de fotografías; sin embargo, su colega vallenato no dudó en dejar un jocoso mensaje.

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Divertido comentario de Marín Elías Jr. al anuncio del segundo hijo de Samuel Morales

Tras confirmar el embarazo de su prometida, Samuel Morales compartió una serie de fotografías; sin embargo, su colega vallenato no dudó en dejar un jocoso mensaje.

Por: Jorge Andrés Bernal
Actualizado: 2 de oct, 2026
YouTube /@caracoltv
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Foto Instagram: @samuelmoralesofc y @martineliasjr