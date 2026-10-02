Divertido comentario de Marín Elías Jr. al anuncio del segundo hijo de Samuel Morales

El pasado 29 de septiembre, Samuel Morales, hijo del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su prometida, Indira Santamaria, está esperando a su segundo bebé.

El artista compartió varias fotografías en sus redes sociales para revelar la noticia y celebrar junto a su pareja esta nueva etapa familiar; además, recordemos que la pareja tiene una hija llamada Kalieth Morales Santamaría, quien nació el 23 de julio de 2025.



La publicación rápidamente se llenó de mensajes de cariño por parte de familiares, amigos y seguidores del intérprete de ‘La otra película’, quienes celebraron la llegada del nuevo integrante de la familia. “niño no estamos es jugando

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"Tiro fijo 😂Lluvia de bendiciones y amor para esta familia ❤️”, “Y sin tanta parla y tanto cuentooooo! 👏👏 felicidades los quiero mucho”, “Bendiciones siempre para su hogar!🙌❤️ con toda mi ñiño por el sobrino pa llevárselo a chicanear😂” y “¡Qué felicidad, muchas bendiciones 🥹💙 Orgullosos y felices por esta nueva bendición que llega a la familia. Que Dios bendiga siempre este hermoso hogar. 👶🏻✨💙 fueron algunos de los comentarios que recibió la pareja.

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Martín Elías Jr. le dejó un divertido comentario

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Entre las reacciones que generó el anuncio también apareció la de Martín Elías Jr., quien aprovechó la publicación para bromear con su colega y amigo. “El heredero parece más Díaz que yo 😂 jajaja, te amo hermano. Los felicito 👏🏽”, escribió el cantante, provocando reacciones entre los seguidores.

Con su mensaje, Martín Elías Jr. hizo una referencia en tono de humor al apellido Díaz y a la numerosa descendencia de su abuelo, el recordado cantante vallenato Diomedes Díaz. La particular frase se sumó a las felicitaciones que recibió Samuel Morales por la llegada de su segundo hijo.

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La trayectoria musical de Samuel Morales y sus producciones vallenatas

Samuel Morales ha venido construyendo su propio camino en el vallenato y, aunque es hijo de Kaleth Morales, ha buscado consolidar una identidad musical propia. Entre sus trabajos discográficos aparece ‘La Otra Película’, álbum realizado junto al acordeonero Juank Ricardo y publicado en 2025, con 10 canciones como ‘Sexto sentido’, ‘Se pasó la traga’ y ‘Nuestra historia’.

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Además de este álbum, su discografía incluye proyectos en vivo como ‘El Heredero’, ‘El Heredero II’, ‘El Heredero III’ y ‘El Heredero IV’, publicados entre 2024 y 2026. Estos trabajos hacen parte de la propuesta con la que Samuel ha buscado mantener vivo el legado de su familia en el género vallenato

