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Capítulo 51 de 'Yo Me Llamo': César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
Un nuevo grupo de imitadores llegó al Templo de la Imitación dispuesto a conquistar a los jurados con sus presentaciones. Sin embargo, tres quedaron en riesgo.
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Capítulo 51 Yo Me Llamo : César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
1:03:42 min
Yo Me Llamo - Capítulo 51:
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
Capítulo 51 Yo Me Llamo : César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
Un nuevo grupo de imitadores llegó al Templo de la Imitación dispuesto a conquistar a los jurados con sus presentaciones. Sin embargo, tres quedaron en riesgo.
Por:
Juanita Ángel Maldonado
|
1 de Octubre, 2026
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1:06:08
Capítulo 50
Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
1:05:44
Capítulo 49
los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
1:05:40
Capítulo 48
una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
1:06:39
Capítulo 47
Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
1:03:15
Capítulo 46
cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
1:06:08
Capítulo 45
Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
1:03:42
Capítulo 51
César y Elder se emocionaron hasta las lágrimas en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 50 Yo Me Llamo : Varios imitadores conmovieron a Amparo Grisales con su presentación
Yo Me Llamo
Capítulo 49 Yo Me Llamo : los imitadores van con toda esta noche para demostrar que el esfuerzo sí da frutos
Yo Me Llamo
Capítulo 48 Yo Me Llamo : una noche para recordar: el Templo de la Imitación rinde homenaje a grandes voces
Yo Me Llamo
Capítulo 47 Yo Me Llamo : Tres imitadores quedaron eliminados tras una exigente jornada en el Templo de la Imitación
Yo Me Llamo
Capítulo 46 Yo Me Llamo : cuando los jurados no se ponen de acuerdo, la tensión se apodera del escenario
Yo Me Llamo
Capítulo 45 Yo Me Llamo : Talento y emoción se toman el escenario en una noche que promete grandes sorpresas
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