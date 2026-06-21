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Quién es el esposo de Marina Granziera, cómo lo conoció y en qué comercial actuaron

Marina Granziera reveló que conoció a su esposo, Iván Bonnett, cuando tenía 12 años durante la grabación de un famoso comercial. Así nació su historia de amor y esta es su familia hoy.

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Presentadora de Gol Caracol conoció a su esposo a los 12 años en famoso comercial de TV

Se trata de Marina Granziera, quien se ha ganado el cariño de los colombianos, en especial de quienes siguen las emisiones de Noticias Caracol y Gol Caracol gracias a su profesionalismo y carisma frente a las cámaras.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 21 de jun, 2026
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Presentadora de Gol Caracol apareció en famoso comercial de TV: allí conoció a su esposo a los 12 años.
Presentadora de Gol Caracol apareció en famoso comercial de TV: allí conoció a su esposo a los 12 años.
Foto: Instagram @marinagranziera