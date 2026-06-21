Presentadora de Gol Caracol conoció a su esposo a los 12 años en famoso comercial de TV

El equipo de Noticias Caracol cuenta con varios periodistas que ya son rostros muy familiares para los colombianos, especialmente quienes se encuentran cubriendo la Copa Mundial de Fútbol 2026, el evento deportivo más importante de este año. La periodista brasileña Marina Granziera hace parte de este grupo de profesionales encargados de informar sobre todo lo que sucede, en especial sobre la Selección Colombia.

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Cómo conoció Marina Granziera a su esposo

Lo que no muchos saben es que, antes de perseguir una carrera en el periodismo y llegar a Caracol Televisión, estudió teatro musical en una escuela de Bogotá. Gracias a esa formación fue convocada para protagonizar un comercial que se emitió en televisión nacional y que terminó marcando su vida para siempre.

Además de participar en esa producción, fue allí donde conoció a quien años después se convertiría en su esposo y padre de sus dos hijas: Iván Bonnett.

Cuando Marina tenía apenas 12 años e Iván 16, coincidieron en un comercial de un reconocido producto del mercado colombiano. La propia periodista recordó la historia durante una entrevista con La Kalle, recordando que estaba vestida como Britney Spears en el video musical de 'Oops, I did it again'.



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“Yo tenía 12 años, fue en el año 2000”, comentó entre risas ante los micrófonos de la emisora. Posteriormente explicó que perdieron contacto durante varios años, pero volvieron a encontrarse gracias a internet.

“Nos volvimos a encontrar después gracias a internet y yo vivía en Estados Unidos. Hablamos con otros que también hicieron el comercial. Un año y medio después me vine a trabajar a Colombia”, relató.

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Tras retomar la comunicación por redes sociales, las conversaciones entre ambos se hicieron cada vez más frecuentes y, poco tiempo después, ella decidió regresar al país, donde inició la historia de amor que mantienen hasta hoy.

¿Quién es el esposo de Marina Granziera?

La comunicadora está casada desde 2011 con Iván Bonnett, un empresario que prefiere mantener un perfil bajo y ser reservado en redes sociales.

En una oportunidad, un seguidor le preguntó en Instagram si su esposo era hijo de Javier Hernández Bonnet, director de Deportes de Noticias Caracol y uno de sus jefes. Marina respondió para despejar cualquier duda.

“¡No! El hijo de Javier Hernández Bonnet se llama Juan Pablo Hernández, que es un gran colega y una gran persona. Mi esposo es Bonnett (además con otra ortografía). Es pura coincidencia. Incluso no se conocían antes de que entrara al canal”.

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¿Cuántos hijos tiene Marina Granziera?

Marina Granziera es madre de dos niñas: María y Sofía. En entrevista con La Red, la periodista recordó que el nacimiento de su primera hija, María, ocurrió en mayo de 2020, en plena pandemia del COVID-19. Una experiencia que estuvo marcada por el aislamiento y las estrictas medidas de bioseguridad que impedían compartir momentos especiales con familiares y amigos.

Años después llegó Sofía, la segunda integrante de la familia, cumpliendo así uno de los mayores sueños de la presentadora.

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¿Qué le pasó a Marina Granziera?

Después de convertirse en mamá por primera vez, la periodista decidió buscar un segundo bebé. Sin embargo, en ese proceso sufrió una pérdida gestacional que la afectó profundamente.

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Además, ha contado públicamente que decidió hablar del tema porque encontró alivio al compartir su experiencia y descubrió que muchas mujeres habían atravesado situaciones similares, aunque pocas se atrevían a hablar de ello.