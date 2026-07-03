Foto dejó en evidencia cómo se lleva la novia de James Rodríguez con su cuñada

La misma hermana de James, Juana Valentina, publicó un carrusel de fotos en Instagram en el que salía abrazada con Luisa Duque, dejando en evidencia la buena relación que hay entre ellas dos. También existe un video de Juana Valentina en el que le pregunta a toda su familia cuál resultado esperaban en el partido ante Portugal, y allí estaba, Luisa, el nuevo amor del capitán de la ‘Tricolor’.

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Durante lo que se ha jugado en la Copa del Mundo del 2026 la creadora de contenido ha publicado fotos y videos de ella que han mostrado el acompañamiento que le ha dado a su novio.

El exdelantero del Real Madrid se separó en el 2017 de la modelo y empresaria Daniela Ospina, con quien tuvo a su primera hija, Salomé. Con el paso del tiempo, la relación fue deteriorándose por los proyectos de cada uno. La entonces pareja, en tono amistoso, decidió separar sus caminos, manteniendo una relación cercana por el bienestar de Salomé, que actualmente vive con su mamá en Miami.





Años después de la ruptura amorosa, James decidió abrir las puertas de su corazón para que el amor entrara de nuevo a su vida. Por eso comenzó a salir con la creadora de contenido paisa Luisa Duque, quien es 10 años menor que él.

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Quién es Luisa Duque, la nueva novia de James Rodríguez, de la Selección Colombia

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Luisa Duque es una creadora de contenido de redes sociales que nació en Pereira, tiene 23 años y dedica su vida al modelaje. Cuenta con más de 100.000 en Instagram, plataforma en la que suele subir blogs de su día a día.

Se especula que el romance de ella con James Rodríguez comenzó a mediados del 2024, en la Copa América. Sin embargo, la pareja ha intentado mantener su relación lejos del ojo público, pero les ha sido imposible, e incluso se les ha visto compartir en varios eventos públicos. Hoy en día, Luisa publica videos y fotos luciendo la camiseta con el número 10.

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