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Cómo se lleva la novia de James Rodríguez con la familia de él y quién es

Detalles de cómo es la relación de Luisa Duque, novia de James Rodríguez, con la familia del jugador. Foto de Juana Valentina, hermana del jugador, que demuestra su buena amistad.

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Foto dejó en evidencia cómo se lleva la novia de James Rodríguez con su cuñada

Durante la Copa del Mundo del 2026, Luisa Duque, novia del 10 de la Selección ha publicado fotos en sus redes sociales, las cuales muestran la cercanía con la familia del volante.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Luisa Duqué, novia de James Rodríguez
Luisa Duqué, novia de James Rodríguez
Foto Instagram: @luisamariaduque11