Cuándo inicia el reality de Yeison Jiménez para hallar vocalista de La Banda del Aventurero

Desde que el 10 de enero de 2026 se confirmó la muerte del reconocido cantante de música popular en medio de un accidente avioneta en Boyacá, sus seguidores han permanecido atentos a las vidas de sus seres queridos, especialmente de su hermana Lina Jiménez y su viuda, Sonia Restrepo.

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Recientemente, se conoció que la familia y el equipo de trabajo del intérprete de canciones como 'Tengo ganas', y 'El mejor caballo' organizó un reality que tenía como objetivo encontrar a la voz que lo reemplazará en los escenarios y que se hará cargo de 'La Banda del Aventurero'.

Cuándo se estrena el reality de Yeison Jiménez en Colombia

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, la presentadora Diva Jessurum compartió un adelanto de lo que los fanáticos podrán ver en el programa y confesó que este producto estará disponible a partir del miércoles 8 de julio.

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La directora de 'Se Dice De Mí' y 'Expediente Final' acompañó a la esposa del cantante, así como también el mánager Rafael Muñoz y el productor Yohan Usuga a ver las audiciones como jurado. Según la información que se ha conocido hasta el momento, se presentaron más de mil 500 participantes, entre hombres y mujeres, para intentar convencerlos de que merecen estar en la exitosa banda de música popular.

"El Aventurero, una competencia en la que conoceremos el talento, la pasión y las historias de quienes sueñan con convertirse en la voz líder del grupo de nuestro ángel Yeison Jiménez, a quien cada día amamos y extrañamos más", escribió la periodista.

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Es necesario mencionar que este proyecto será transmitido a través de las plataformas digitales; por lo que los admiradores del artista ya han expresado su emoción ante este lanzamiento.

"Muchísimo talento y ganas de seguir el legado de nuestro Yeison, 🙌 con respeto y admiración", "Yo quiero verlo, lloré ❤️❤️❤️❤️", "Qué valiente es Sonia por estar presente en ese proyecto, esa fuerza solo se la da Dios, muchas bendiciones, sé que no es para reemplazar a Yeison y es para seguir su legado y qué bonito que le den oportunidad a otros en sus sueños, nunca lo vamos a olvidar 😢😍👏👏", son algunos de los mensajes que se destacan.

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