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Cuándo inicia el reality de Yeison Jiménez y en dónde lo transmitirán - CaracolTV

Diva Jessurum reveló en su cuenta de Instagram que el reality de Yeison Jiménez será estrenado en plataformas digitales este mes de julio. Esta es la fecha para ver el programa.

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Cuándo inicia el reality de Yeison Jiménez para hallar vocalista de La Banda del Aventurero

La presentadora Diva Jessurum fue la encargada de revelar a través de sus redes sociales un adelanto del reality que tiene en expectativa a los fans de 'El Aventurero'.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Se conoce cuándo iniciará el reality de Yeison Jiménez.
Se conoce cuándo iniciará el reality de Yeison Jiménez.
Foto: Instagram @yeison_jimenez