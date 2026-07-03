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Quién es el hermano de Lamine Yamal, jugador de España; lo considera como su hijo - CaracolTV

Niño que se hizo viral en el partido España VS. Austria en el Mundial de Fútbol resultó ser familiar de Lamine Yamal. El jugador habló al respecto luego del encuentro deportivo.

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¿Lamine Yamal tiene hijos? El jugador español de 18 años reveló verdad sobre niño viral

El jugador de la Selección de España se hizo tendencia en redes sociales debido al gesto que tuvo un pequeño hincha durante un partido, pues resultó ser su familiar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Quién es el hermano de Lamine Yamal, jugador de España, y por qué se volvió tendencia en redes.
Quién es el hermano de Lamine Yamal, jugador de España, y por qué se volvió tendencia en redes.
Foto: Instagram @lamineyamal