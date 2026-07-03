¿Lamine Yamal tiene hijos? El jugador español de 18 años reveló verdad sobre niño viral

El pasado jueves 2 de julio se llevó a cabo el partido España Vs. Austria correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial de Fútbol 2026. En esta ocasión, el equipo dirigido por Luis de la Fuente venció a sus oponentes con un fuerte 3-0, con dos goles de Oyarzabal.

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Aunque el mundo entero estaba centrado en el rendimiento de los jugadores, también hubo espacio para que los televidentes se centraran en la transmisión, especialmente en el momento exacto en el que enfocaron a un pequeño hincha de cuatro años que resultó ser familiar de Lamine Yamal.

¿Lamine Yamal, jugador de la Selección España, tiene hijos?

El jugador de 18 años no tiene hijos, pero sí tiene un hermano llamado Keyne, quien resultó ser todo un fenómeno de Internet al enternecer por la forma en la que celebraba el segundo gol de su equipo de fútbol.



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Luego del enfrentamiento deportivo, el deportista fue interrogado por la prensa sobre la reacción del menor, por lo que él no dudó en mostrarse alegre y asegurar que le emociona ver cómo el niño disfruta de la fiebre del balompié.

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“Que pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace. Mi hermano es todo para mí. Es como si fuera mi hijo. Estoy enamorado de él”, dijo frente a los medios de comunicación.

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Las reacciones por parte de los usuarios de Internet al video del menor celebrando las anotaciones de su selección no se han hecho esperar en las plataformas digitales: "Este niño es un hombre adulto escondido detrás de un rostro de bebé", "el hermano ha tenido el mismo tamaño desde que Yamal tenía 16", "La pasión con la que celebra es inigualable", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales como X, anteriormente Twitter.

Con el resultado de este partido, España se prepara para enfrentarse a Portugal en los octavos de final de la Copa del Mundo, evento que llegará a su fin el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Yersey en Estados Unidos y en el que se presentarán artistas de la talla de Shakira, BTS y Madonna durante el show de medio tiempo.

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