Sean Diddy Combs es sentenciado a cuatro años de cárcel y debe pagar millonaria multa

Este tres de octubre del 2025, las redes estallaron al conocer que Sean John Combs, más conocido en el mundo del entretenimiento como 'Diddy', deberá pagar 50 meses de prisión, es decir, al rededor de cuatro años. Precisamente, el juez Arun Subramanain del Tribunal del Distrito de Estados Unidos fue el que le dictó su condena tras analizar el caso durante dos meses.

Dictan sentencia al rapero Diddy

Es de resaltar que, durante la audiencia del rapero, se observaron varios videos y testimonios, pero lo que más llamó la atención fue una carta de Diddy pidiendo perdón y hasta mencionó a su expareja Cassie Ventura.



Cuáles fueron los cargos que le imputaron a Diddy

Según informaron las autoridades, fue enviado a prisión por dos cargos de transporte para la trata de personas. Asimismo, él tiene que pagar una multa de 500.000 dólares, es decir, casi 2.000 millones de pesos colombianos.



Además, es de resaltar, meses atrás el rapero de 55 años fue absuelto de tres delitos graves como el crimen organizado, y estos le podían otorgar la cadena perpetua. Por el momento, los fans están atentos a lo que pase en este caso, dado que, ha sido uno de los más sonados del mundo del entretenimiento.

Quién es Sean Diddy Combs

P. Diddy o simplemente Diddy, es un empresario, productor musical y rapero estadounidense nacido en Nueva York en 1969. Se convirtió en una de las figuras más influyentes del hip hop en los años noventa, tras fundar el sello discográfico Bad Boy Records.



Con este lanzó a la fama a artistas como The Notorious B.I.G., Faith Evans y Mase. Además de su carrera como productor, también consolidó su trayectoria como intérprete, logrando varios éxitos en las listas de música urbana y pop.

Más allá de la música, Combs ha construido un imperio empresarial que abarca moda, bebidas y medios. Es de resaltar que, su marca de ropa Sean John marcó tendencia en el mercado urbano, y su participación en proyectos como Cîroc le permitió expandirse en la industria del entretenimiento y los negocios.