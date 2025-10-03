En vivo
Tormenta de pasiones
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Niña de 'La Venganza' ya pasó los 30 años: sigue siendo actriz, pero está irreconocible

Niña de 'La Venganza' ya pasó los 30 años: sigue siendo actriz, pero está irreconocible

La novela protagonizada por Gabriela Spanic y José Ángel Llamas fue lanzada en el 2002, pero llegó este 2025 a las pantallas de Caracol Televisión para enamorar a la audiencia con su trama.

Publicidad

Publicidad

Publicidad