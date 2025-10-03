Niña de 'La Venganza' ya pasó los 30 años: sigue siendo actriz, pero está irreconocible

'La Venganza' es una de las producciones de Caracol Televisión que mejor acogida ha tenido entre los televidentes gracias al drama y el misterio que envuelve a la protagonista. Esto ha llevado a que varios admiradores se interesen más en la producción, pero también en el elenco que conforma esta historia, la cual fue grabada en los 2000. Te contamos aquí todo lo que necesitas saber acerca de Mariángel.

Quién dio vida a Mariángel en 'La Venganza' y cómo luce ahora

Este papel fue interpretado por la actriz Bárbara Garofalo, quien tenía aproximadamente 11 años cuando grabó la novela en la que dio vida a la hija de Luis Miguel y una de las personas más protegidas por la familia Fontana debido al gran cariño que desarrolló Helena por ella tan pronto la conoció y la adoptó como su pequeña.



Luego de su participación en la exitosa producción, Garofalo tuvo la oportunidad de estar en otros proyectos televisivos como 'Mi pequeña mamá', 'Juego de mentiras', 'Tierra de reyes' y 'Viva la pepa', así como también en algunas cintas de la talla de 'La mágica aventura de Óscar' y 'Roma'.



En la actualidad tiene 33 años (nació en agosto de 1992) y recoge casi cinco mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con su estilo de vida, su amor por el arte, el trabajo que realiza y diferentes momentos que comparte con sus seres queridos.

Con frecuencia, recuerda con cariño su infancia y lo agradecida que está por las puertas que se le abrieron en el mundo del entretenimiento desde que era muy joven, por lo que sus seguidores no dudan en reaccionar con ternura a sus publicaciones:

"Me vino en mente la serie de 'Mi pequeña mamá', 😢mira hasta dónde llegaste, 😍😍😢 qué nostalgia 😍", "'Viva la Pepa', 'La Venganza', 'Mi Pequeña Mamá'. 🙌❤️ Te recuerdo siempre ♾️😍", "Tan bella. La Barbie que yo recuerdo 😍", "Demasiado adorable", "Nuestra infancia entera", son algunos de los mensajes que se destacan en plataformas como Instagram.

