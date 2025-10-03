En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Encontrón entre Isa y María C., del 'Desafío', en redes: "No pongas mi nombre en tu boca"

Encontrón entre Isa y María C., del 'Desafío', en redes: "No pongas mi nombre en tu boca"

La exintegrante de Gamma se tomó su cuenta de Instagram para responderle con contundencia a la exreina de belleza ante unos comentarios que hizo durante una transmisión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad