Encontrón entre Isa y María C., del 'Desafío', en redes: "No pongas mi nombre en tu boca"

Mientras en La Ciudad de las Cajas están concentrados en la llegada de la etapa de dos equipos, en redes sociales la atención está enfocada en las exintegrantes de Gamma y Omega, quienes hicieron parte de la producción de Caracol Televisión este 2025. La discusión inició luego de que la exreina de belleza participara en un en vivo donde aseguró que tenía a su coleha en un concepto diferente; sin embargo, esta opinión al parecer cambió luego de que ambas salieron oficialmente de la competencia.

"Yo vi que ella opinó de mí sin saber las cosas y uno no puede hablar sin saber las cosas", explicó, haciendo referencia a que se sintió juzgada por lo ocurrido mientras estuvo en la exitosa producción. Además, aprovechó la oportunidad para señalar que la modelo tiene "rabo de paja". Este mensaje fue recibido con desaprobación por la Súper Humana, que tomó el clip y de forma directa le respondió con contundencia.

Pelea de Isa y María C., eliminadas del Desafío, en redes sociales. Foto: Instagram @isabel_carvajal

"Yo nunca me he arrepentido de lo que hice, ni dije que no había hecho nada, normal, yo hice y mucho (...) Así que no pongas mi nombre en tu boca, mi linda, porque yo no soy ninguna 'good vibes' y si me lo preguntas te lo digo de frente, pero en ningún momento me dijiste nada", escribió.

Mientras estuvieron en el formato, las dos competidoras no llegaron a presentar algún tipo de problema; sin embargo, las dos se concentraron en defender los escudos de sus casas en los diferentes Boxes costara lo que costara.

Tras su salida de este espacio de Tobia, Cundinamarca, ambas se han referido a los momentos más polémicos de la competencia. De hecho, recientemente Isa reaccionó al arrunchis entre Zambrano y Grecia. Aunque no quiso entrar en detalles, sí dejó ver que sabe muy bien lo que ha estado pasando en la casa Gamma.

