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Qué famosos querían ser sacerdotes y a qué se dedican hoy en día- CaracolTV

A propósito de la llegada de Semana Santa, te contamos por qué Marco Antonio Solís, Axel, Thor (de Sábados Felices), Mauricio Figueroa y más famosos dejaron su idea del sacerdocio.

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Famosos que quisieron ser sacerdotes antes de la fama y cambiaron su destino

A propósito de la llegada de Semana Santa, te contamos en esta nota qué actores, cantantes y figuras públicas han estado a punto de apostar por una vida dedicada a Dios.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Estos son algunos famosos que querían ser famosos y a esto se dedican hoy en día.