Famosos que quisieron ser sacerdotes antes de la fama y cambiaron su destino

A lo largo del tiempo, diferentes figuras del entretenimiento han compartido aspectos de su vida antes de alcanzar la fama. Entre esos relatos, algunos han mencionado que en algún momento consideraron dedicarse al sacerdocio. Estas experiencias han sido conocidas a través de entrevistas y espacios en medios de comunicación, donde han explicado cómo surgió ese interés y por qué tomaron otros caminos profesionales.

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Thor, de Sábados Felices, quería ser padre antes de dedicarse al humor

En ese contexto, Miguel Ángel Álvarez, comediante y actor del programa humorístico, dio a conocer parte de su historia personal. En una entrevista para 'La Red' en marzo de 2024 confesó que en dos oportunidades quiso ser sacerdote. Además, aseguró que incluso vivió una temporada en el seminario. De esta manera, su interés por la vida religiosa hizo parte de una etapa previa a su carrera en el entretenimiento, antes de consolidarse en la televisión.



Mauricio Figueroa y su sueño de ser cura antes de la llegada de la fama

Mauricio Figueroa también se refirió a este tema en abril de 2022 durante una entrevista con 'La Red'. En ese espacio contó que fue monaguillo desde los 8 años y que ayudó en la iglesia durante 6 años. De este modo, estuvo cerca de la vida sacerdotal en una etapa temprana. Sin embargo, con el paso del tiempo encontró su interés por la actuación, lo que marcó el rumbo de su carrera profesional.

Carlos Rivera quería ser padre

Por otra parte, Carlos Rivera también ha hablado sobre su cercanía con la religión durante su juventud. Estudió en un colegio de monjas, donde le decían que había nacido para servir a Dios. Posteriormente, en la primaria dejó este colegio y entró a una escuela federal para el bachillerato. Estas afirmaciones estaban relacionadas con su experiencia como monaguillo y su interés por rezar el rosario. Aunque no es sacerdote, se considera ahora una persona muy religiosa, lo que refleja la continuidad de sus creencias a lo largo del tiempo.



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Marco Antonio Solís quería ser sacerdote, pero encontró su pasión por la música

Asimismo, Marco Antonio Solís compartió en una entrevista con EFE que en sus inicios contempló la posibilidad de ser sacerdote o payaso, indicando que se inclinaba más por la primera opción. Sin embargo, poco después se encontró con la música, lo que influyó en la decisión de orientar su vida hacia ese ámbito. En sus primeros años de vida, se formó con los Salesianos, lo que en cierto modo lo impulsó a apostar por una vida espiritual.

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Axel quería ser sacerdote y aún no lo descarta

El cantante reveló en el stream Lapré que durante su juventud quería ser padre y que aún no descarta esa posibilidad. Según explicó, considera la opción de dedicarse a esto a los 60 años. "Dios me hizo, me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte, como 'Celebra la vida', 'Amo', 'Te voy a amar'”, dijo. Además, contó que fue monaguillo en su infancia y que mantiene sus creencias religiosas, lo que ha influido en su visión personal.

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