Mechón de Bob Marley, el cual regaló a una fan, podría superar los 33 mil dólares en subasta

Un mechón de cabello de Bob Marley podría venderse por más de 33 mil dólares en una subasta organizada por la casa JC Auctions. La pieza está relacionada con una presentación realizada en 1978 en el programa Top of the Pops, uno de los espacios musicales más reconocidos de la televisión británica.

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Estos son los objetos que subastarán de Bob Marley

De acuerdo con la información difundida por la casa de subastas, este objeto sería el primer ejemplar de este tipo que se ofrece al público en más de dos décadas. El mechón proviene de uno de los dreadlocks del artista y se mantiene como una pieza conservada desde finales de los años setenta.



El origen del objeto se remonta al momento en que una fan identificada como Andrea logra subir al escenario durante la presentación. En ese contexto, la seguidora interactúa con el artista y obtiene su autorización para tomar un mechón de su cabello. Además, consigue un autógrafo, el cual también se conserva junto con el resto de los elementos que conforman el lote.





El conjunto que se ofrece en la subasta no se limita al mechón de cabello. También incluye un volante promocional del evento en el que se presentaron varios artistas. En ese material, la fan registra la participación de bandas y músicos como Black Sabbath, Showaddywaddy, Heatwave, el propio Marley y Thin Lizzy.

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Este conjunto de objetos se presenta como una colección vinculada a un evento específico dentro de la historia de la música televisiva. La documentación del momento, sumada a la conservación de los elementos durante varios años, forma parte de la descripción que la casa de subastas incluye en su catálogo.

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En la página web de JC Auctions se detalla el relato de la fan que obtuvo el mechón, en el que se describe el encuentro con el artista durante el programa. Según esa reconstrucción, la interacción ocurre en un ambiente cercano en el escenario, donde la seguidora, entre risas con el rapero, solicita permiso para tomar parte del cabello del cantante. Tras la aprobación, procede a conservar el objeto junto con el autógrafo en un álbum personal.

La subasta de este tipo de piezas se enmarca dentro del mercado de memorabilia musical, donde objetos relacionados con artistas y presentaciones específicas adquieren valor con el paso del tiempo. En este caso, la procedencia documentada y la relación directa con una figura reconocida en la música internacional forman parte de los elementos considerados en la estimación del precio

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