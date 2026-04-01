Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Televentas
Programación
'La Reina del Flow 3'
'A Otro Nivel'

Cuantó es el precio del mechón de Bob Marley, el cual regaló a una fan, podría superar los 33 mil dólares en subasta - CaracolTV

Un mechón de Bob Marley, referente del reggae a nivel mundial, sale a subasta tras un show de 1978 y podría superar los 33 mil dólares junto a otros objetos del evento.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Mechón de Bob Marley, el cual regaló a una fan, podría superar los 33 mil dólares en subasta

Un mechón de Bob Marley, referente del reggae a nivel mundial, sale a subasta tras un show de 1978 y podría superar los 33 mil dólares junto a otros objetos del evento.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
Comparta en:
mechon de Bob Marley será subastado.jpg