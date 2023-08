'Africa Unite': el álbum póstumo de Bob Marley en el que se reunieron artistas africanos

La inmortalidad de Bob Marley continúa con 'Africa Unite', un majestuoso álbum póstumo que celebra la vibrante fusión del reggae y el afrobeat, con el cual también se busca mantener vigente el legado de este icónico artista y recordarlo a través de sus canciones.

Africa Unite es un álbum que rinde homenaje a los grandes éxitos del icono del reggae, los cuales están reinterpretados e infundidos con los contagiosos ritmos del afrobeat. Este proyecto presenta inspiradoras colaboraciones entre los clásicos del cantante y una formación estelar de músicos africanos contemporáneos.

Esta obra de diez canciones incluye a algunos de los mejores artistas africanos, quienes aportan su estilo y arte únicos, rindiendo tributo a la perdurable influencia de Bob Marley y al mismo tiempo añadiendo sus refrescantes voces a sus icónicas composiciones.

El tracklist oficial del álbum incluye:



'So Much Trouble' - Nutty O & Winky O 'Them Belly Full (But We Hungry)' - Rema & Skip Marley 'Redemption Song' - Ami Faku 'Waiting in Vain' - Tiwa Savage 'Turn Your Lights Down Low' - Afro B 'Three Little Birds' - Teni and Oxlade 'Buffalo Soldier' - Stonebwoy 'Stir It Up' - Sarkodie 'Jamming' - Ayra Starr 'One Love' - Patoranking

El impacto de Bob Marley en la cultura musical reggae y afrobeats es inconmensurable. Su música atemporal trasciende fronteras y generaciones.

Este proyecto no es diferente, ya que invita a los oyentes a un encantador viaje musical. Desde la conmovedora interpretación de 'Waiting In Vain' hasta la energía edificante de 'Stir It Up', pasando por el melodioso tema de 'Three Little Birds', el álbum muestra la fusión perfecta de dos mundos musicales.

Con 'Africa Unite', la influencia de Bob Marley sigue resonando, tendiendo puentes entre el pasado y el presente. El álbum no sólo muestra el alcance mundial de la música de este artista, sino que también celebra el rico tapiz de ritmos y melodías africanos.

Al entrelazar las vibraciones conmovedoras del reggae con la energía contagiosa del afrobeat, 'Africa Unite' encarna la unidad y el espíritu de colaboración de quienes quieren darle más visibilidad al talento de todo un continente, reflejando la visión de un mundo armonioso que tenía el difunto artista.

Al reflexionar sobre la importancia de este álbum, la hija de Bob Marley, Cedella Marley, declaró en un comunicado de prensa: “‘Africa Unite’ es un álbum que muestra la importancia de Bob Marley en el África actual. Los artistas que participan en este álbum han reinterpretado sus clásicos de una forma que sabemos que le habría encantado y de la que se habría sentido orgulloso".

El lanzamiento de este álbum musical cautivará sin duda a los fieles seguidores de Bob Marley y atraerá a nuevos oyentes que buscan experimentar el legado de su música de una forma fresca y vibrante.

El impacto de Bob Marley en la cultura musical del reggae y los afrobeats es inconmensurable. Como pionero del reggae, fue incluido a título póstumo en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1994.

