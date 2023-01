Frases y canciones para recordar por siempre a Bob Marley

Robert Nesta Marley Booker fue un músico, guitarrista, cantante y compositor jamaiquino. Durante su carrera lideró las bandas The Wailers (1964-1974) y Bob Marley & The Wailers (1974-1981).

Marley es el más conocido y respetado artista de la música reggae de todos los tiempos y es recordado por ayudar a difundir la música de Jamaica y el movimiento rastafari en todo el mundo.

Publicidad

Hoy recordamos las mejores frases de las canciones que hicieron a Bob un ícono de la cultura reggae.

"El amor nunca nos deja solos" - "Could You Be Loved"

"En este gran futuro no puedes olvidar tu pasado" - "No Woman No Cry"

Publicidad

"Si sabes tú historia, entonces sabrás de dónde vienes" - "Buffalo Soldier"

Publicidad

"Abre tus ojos, mira dentro. ¿Estas satisfecho con la vida que estás viviendo?" - "Exodus"

Publicidad

"Compadécete de aquellos cuyas posibilidades son menores, no hay lugar para esconderse del Padre de la creación" - "One Love"

"Emancipaos de la esclavitud mental, nadie salvo ustedes puede liberar su mente" - "Redemption Song"

Publicidad

"Hasta que el color de la piel de un hombre no sea tan poco significativo como el de sus ojos, yo digo guerra" - "War"

Publicidad

Mira también:

Publicidad

Alerta Kamarada con Martina La Peligrosa: una explosiva combinación de reggae y champeta.

Mario Muñoz, vocalista de Doctor Krápula, y su emotiva historia con las pañoletas.

Publicidad

.