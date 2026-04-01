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Cómo homenajearon a Selena Quintanilla tras 31 años de su muerte Chris Pérez y sus hermanos la recuerdan - CaracolTV

El viudo de la cantante comparte un mensaje en redes sociales y se suma a los homenajes de su familia, quienes mantienen vigente su legado tras más de tres décadas de su fallecimiento.

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Chris Pérez recuerda a Selena Quintanilla a 31 años de su muerte con nostálgico mensaje

El viudo de la cantante comparte un mensaje en redes sociales y se suma a los homenajes de su familia, quienes mantienen vigente su legado tras más de tres décadas de su fallecimiento.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Mensaje de esposo de Selana por su muerte.jpg