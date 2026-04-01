Chris Pérez recuerda a Selena Quintanilla a 31 años de su muerte con nostálgico mensaje

A 31 años de la muerte de Selena Quintanilla, su nombre continúa presente entre seguidores, familiares y figuras cercanas que mantienen activa su memoria. En esta fecha, su esposo, Chris Pérez, publica un mensaje en redes sociales en el que recuerda a la artista y reflexiona sobre el impacto que ha tenido su legado con el paso del tiempo.

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Estos fueron los mensajes de los familiares de Selena Quintanilla tras el aniversario de su muerte

La relación entre ambos se remonta a comienzos de la década de 1990, cuando Pérez se integra como guitarrista a la agrupación Selena y Los Dinos. Durante ese periodo, inician una relación sentimental que se mantiene en privado debido a la oposición familiar. En 1992, deciden casarse en secreto, consolidando un vínculo que se mantiene hasta el fallecimiento de la cantante.



En su publicación más reciente, Pérez acompaña sus palabras con un video en el que aparece una rosa blanca. En el mensaje, hace referencia a la dificultad que representa esta fecha para quienes compartieron con la artista, al tiempo que menciona la permanencia de su legado en el ámbito musical y cultural. También señala la importancia de quienes continúan difundiendo su obra y su historia a lo largo de los años.



A este homenaje se suman otros miembros de la familia Quintanilla. Suzette Quintanilla comparte el mismo video publicado por Pérez y agrega un mensaje breve en el que expresa que su hermana permanece presente en su vida: "Siempre conmigo" Por su parte, A. B. Quintanilla realiza una publicación en la que menciona que la extraña diariamente, junto a una imagen de la cantante.

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Cabe recordar que, Selena Quintanilla fallece el 31 de marzo de 1995 a los 23 años. La artista recibe un disparo por parte de Yolanda Saldívar, quien en ese momento se desempeñaba como presidenta de su club de fans. El hecho ocurre en un contexto relacionado con conflictos internos en la administración de ese grupo. Tras el impacto, la cantante presenta una pérdida significativa de sangre y es trasladada a un centro médico, donde posteriormente es declarada muerta a la 1:05 p. m.

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Durante su carrera, Selena logra posicionarse como una de las principales figuras de la música tejana. En 1994, recibe un Premios Grammy en la categoría de mejor álbum mexicoamericano, convirtiéndose en la primera mujer del género en obtener este reconocimiento.

A más de tres décadas de su muerte, su música y su historia continúan presentes en diferentes generaciones. Las publicaciones recientes de su entorno cercano reflejan la continuidad de los homenajes y el interés del público por mantener vigente su legado en la industria musical y en la cultura popular.

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