¿A qué hora ver la misa de Pascua y Resurrección? Mírala en vivo durante esta Semana Santa

Debido a la Semana Santa, Caracol Televisión ha realizado algunos cambios en su parrilla de programación con el fin de transmitir más contenido religioso y permitir que los fieles puedan conmemorar estos días desde sus casas, acompañando así una de las celebraciones más importantes del calendario católico.

Lee más: Cómo se ve actualmente la actriz que hizo de la mamá de Jesús en ‘La Pasión de Cristo’

Misa de Pascua y Resurrección

Estas alteraciones en la programación han incluido varias eucaristías y, para cerrar la Semana Mayor, saldrá al aire la misa de Pascua y Resurrección, una ceremonia clave para los creyentes.



¿Cuándo y a qué hora será la eucaristía? El domingo 5 de abril, en horas de la mañana, se llevará a cabo la ceremonia religiosa a través de las pantallas de Caracol Televisión. Su emisión será justo después de la misa habitual de cada domingo, permitiendo a los televidentes seguir conectados con la jornada espiritual.

Esto quiere decir que la santa misa se transmitirá de 6:00 a.m. a 6:45 a.m., mientras que la misa de Pascua y Resurrección tendrá lugar a partir de las 6:45 a.m. y se extenderá hasta las 9:00 a.m., con una duración de dos horas y 15 minutos.



Dónde ver la misa de Pascua y Resurrección

La señal en vivo de Caracol Televisión y todas sus plataformas digitales emitirán la ceremonia religiosa; puedes verla en el enlace correspondiente.

De la misma forma, la transmisión en vivo en YouTube también tendrá la misa de Pascua y Resurrección en el horario previamente mencionado, por lo que será una alternativa adicional para seguir la celebración.



Publicidad

Programación de Caracol el domingo de Resurrección

Tras las dos eucaristías no terminan los programas religiosos del domingo 5 de abril, pues a continuación se emitirá ‘Los Elegidos’ desde las 9:00 a.m. y hasta las 12:30 p.m., momento en el que iniciará la emisión central de Noticias Caracol.

Lee más: Actor que hizo de Barrabás en 'La Pasión de Cristo' dijo que vio a Jesús: mira la ESCENA

Publicidad

Después del informativo, la parrilla de contenidos volverá a la normalidad, continuando con ‘La Red’ y ‘Expediente Final’ en sus horarios habituales. Además, a las 7:00 p.m. saldrá al aire nuevamente el noticiero y, seguido de este, se transmitirán ‘Los Informantes’, ‘Séptimo Día’ y ‘Noches de premier’.