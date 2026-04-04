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Misa de Pascua y Resurrección: hora y dónde ver en vivo la transmisión en Colombia

Conozca la hora y dónde ver en vivo la Misa de Pascua y Resurrección 2026 en Colombia. Caracol Televisión transmitirá la eucaristía durante Semana Santa.

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¿A qué hora ver la misa de Pascua y Resurrección? Mírala en vivo durante esta Semana Santa

En marco de la conmemoración a la Semana Santa, Caracol Televisión transmitirá la eucaristía de Pascua y Resurrección, te contamos dónde puedes verla en vivo y cuándo será.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 4 de abr, 2026
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Misa de Pascua y Resurrección 2026