Famosas colombianas que pensaron en ser monjas: una estuvo en el Desafío

Varios famosos colombianos se han sincerado con sus seguidores sobre su cercanía con la religión y algunos incluso han llegado a confesar que en algún momento de su vida pensaron en ser sacerdotes, como es el caso de Thor, de Sábados Felices; el cantante Axel e incluso figuras como Marco Antonio Solís.

Las mujeres de la farándula no se quedan atrás y, por eso, hacemos una pequeña lista de quienes estuvieron a punto de convertirse en monjas antes de ser famosas en la televisión, los realities o las pasarelas nacionales e internacionales.



Paula Andrea Betancur, ganadora del Desafío, quiso ser monja

En medio de una entrevista en el pódcast Vos Podés, la exreina explicó que, después de su divorcio, entró en un momento muy complicado en su vida personal y, por eso, pensó en dedicarse por completo al servicio religioso; incluso, llegó a consultar si las monjas la recibirían en un convento para continuar su vida solo con Dios.



En la conversación, la ganadora del Desafío 2004 mencionó que una de las condiciones que debía cumplir era que alguien debía hacerse cargo de sus hijos, debían tener un tutor; sin embargo, finalmente no pudo hacerlo y sobre el tema dijo: “no soy monja, pero sí hay unas renuncias que hay que hacer”.

Johanna Cure quería casarse con Dios

La actriz colombiana que logró estar en Grey’s Anatomy y que protagonizó la producción ‘Polvo Carnavalero’, de Caracol Televisión, también pensó en ser monja antes de convertirse en la artista famosa que es actualmente.

En varias oportunidades, la mujer ha explicado que, en su infancia, estudió en un colegio de monjas y, tras hacer el sacramento de la Primera Comunión, le dijo a su mamá que se quería casar con Jesús y dedicarle su vida. No obstante, cuando llegó a la adolescencia, se dio cuenta de que había pasado por una etapa muy inocente y realmente ser monja no era lo que más deseaba, por lo que dejó de lado esta idea.



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Marcela Carvajal se decepcionó de ser monja

Al igual que Cure, la famosa actriz estudió en un colegio de monjas, lo que la hizo pensar en seguir su ejemplo y dedicar su vida al servicio. Antes de ser la famosa que todos conocemos hoy en día, consideró seriamente la religión; sin embargo, se decepcionó de las diferencias entre las posibilidades de una monja y un sacerdote, por lo que finalmente optó por dejar de lado esta idea.

Margalida Castro vio a la Virgen María

La actriz no quiso ser monja; sin embargo, siempre fue una mujer muy religiosa. Incluso, en varias entrevistas comentó que se le apareció la Virgen María en 1990 y, después de esto, se volvió devota, además de una gran conocedora de temas como los ángeles y arcángeles.

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Nelly Moreno

La actriz de ‘Escalona’ o ‘El último beso’ tampoco es monja, pero sí es religiosa. Desde 2002 se retiró de la vida pública para convertirse en pastora evangélica en una iglesia que ella misma y su esposo fundaron en Miami.