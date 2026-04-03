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Famosas colombianas que pensaron en ser monjas: Paula Andrea Betancur, Marcela Carvajal y más

Paula Andrea Betancur, Marcela Carvajal, Johanna Cure y otras famosas colombianas que, en algún momento, pensaron en dedicarse a la religión y ser monjas. Conoce por qué no lo hicieron.

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Famosas colombianas que pensaron en ser monjas: una estuvo en el Desafío

A propósito de la Semana Santa, te contamos sobre algunas famosas colombianas que pensaron en dedicar su vida a la religión y las razones por las que finalmente decidieron no hacerlo.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Famosas colombianas que pensaron ser monjas.