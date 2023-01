Nicole Kidman cuida su aspecto físico por orden de dos personas especiales para ella

La actriz Nicole Kidman es siempre una de las mujeres más aplaudidas por su estilo en cada alfombra roja que pisa, pero cuando se encuentra en casa y puede olvidarse de la mirada juiciosa de críticos y expertos en moda, le gustaría comportarse como cualquier otro mortal: saliendo a la calle con la cara lavada y con ropa cómoda. Sin embargo, la mayoría de las veces no le resulta posible por culpa de sus hijas.

"Cuando tienes una hija de casi 10 años y otra de 7, y lo digo en serio, van a decirte lo que piensan siempre. Te preguntan como si nada: '¿De verdad tienes 50 años?'. Pero lo más interesante es que, en especial mi hija pequeña, me dice: 'Por favor, esta mañana no te vistas con tu ropa deportiva para ir a la escuela. Por favor, sécate el pelo. Por favor, ponte algo de maquillaje'. Creo que es porque una vez fui hecha un desastre, supongo, y casi se muere de la vergüenza", ha revelado durante un encuentro con la revista Tatler.

Cuidar su aspecto exterior no es lo único que hace por las pequeñas Sunday y Faith, las dos hijas que tiene con su actual marido, el cantante Keith Urban. La oscarizada artista, que también es madre de Isabella y Connor -los hijos que adoptó con Tom Cruise-, procura además llevar una vida lo más saludable por el bien de los cuatro.

"Quiero estar sana y llena de energía, quiero poder cuidar de ellos... Eso es lo que te toca cuando tienes hijos cuando ya eres mayor", ha reconocido a la misma publicación la intérprete, que tuvo a sus hijas pequeñas pasados los 40.

Sunday y Faith también han contribuido a preservar la salud mental de Nicole en los últimos años, mientras se enfrentaba a algunos de los papeles más intensos de su carrera, como los que ha interpretado en las series 'Top of the Lake' o 'Big Little Lies', en la que da vida a una mujer maltratada. Ella ya ha reconocido en más de una ocasión que, pese a formar parte de la ficción, las escenas de maltrato que rodaba con Alexander Skarsgård en la producción de la HBO le pasaban factura a nivel emocional, pero al llegar a casa no le quedaba más remedio que recomponerse.

"Tengo dos niñas pequeñas que están siempre ahí, no importa si yo estoy pensando: 'Oh Dios mío, no puedo más'. Ellas te van a pedir lo mismo que les hagas el desayuno. Y en el fondo lo veo como un regalo porque me obliga a mantener la compostura, aunque sea solo de forma fingida".

Por: Bang Showbiz

