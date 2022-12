"No estropees lo que ya has logrado": Usher a Justin Bieber

Después de anunciar su vuelta a la gran pantalla con su largometraje 'Believe 3D', Justin Bieber ha lanzado recientemente el primer tráiler oficial de la esperada cinta, donde revela las advertencias del que fuera su padrino musical, el cantante Usher, sobre su polémico comportamiento desde que se convirtiera en una estrella internacional.

"La primera vez que te conocí, te dije que podías llegar a tener todo esto si en realidad creías en ello. Ahora que ya lo has logrado, ¡no lo jod**!", dice Usher en el citado tráiler, que se suman a otras sugerencias, como la de "mantener siempre la humildad" y "no elegir el camino equivocado".

Pero no todo son comentarios negativos hacia Justin, sino que el adelanto del filme también muestra los mensajes de cariño y apoyo de su madre Pattie.

"Justin, estoy muy orgullosa de ti y te has convertido en un hombre increíble", comenta Pattie en un fragmento del tráiler.

El largometraje -dirigido por Jon Chu - llegará a las salas de cine el próximo 25 de diciembre y versará sobre la carrera del popular cantante durante los últimos dos años, además de desvelar imágenes inéditas de su última gira de conciertos; un trabajo que ha recibido todo tipo de elogios por parte de Justin.

"Trabajar en esta película me hace una ilusión enorme y estoy muy feliz por devolver todo el cariño que me muestran mis fans. Sobre todo me agrada la idea de estrenarla el día de Navidad", explicaba el intérprete en un comunicado.

Por: Bang Showbiz