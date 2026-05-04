Lina Tejeiro mostró el avance de su embarazo con nuevas imágenes

Lina Tejeiro compartió nuevas imágenes relacionadas con su embarazo durante la tarde del 4 de mayo, días después de haber anunciado que estaba en la espera de su primer hijo. La noticia inicial se conoció el pasado 30 de abril, cuando publicó un video en el que se observaban imágenes de una ecografía, lo que confirmó el inicio de esta etapa personal.

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Así avanza el embarazo de Lina Tejeiro

Desde ese momento, sus seguidores permanecieron atentos a cada actualización sobre el proceso. En la reciente publicación, la actriz mostró varias fotografías en las que se evidenció el avance de su embarazo. En algunas de las imágenes apareció destacando su abdomen, mientras que en otras estuvo acompañada por sus mascotas, integrándolas en este momento de su vida.



El contenido fue acompañado por un mensaje que correspondía a la letra de una canción interpretada por Greeicy Rendón, quien además ha sido cercana a la actriz,: "Dijo que lo mejor venía en camino. Que entendiera la magia que trae respirar. Que saber esperar trae tranquilidad". La publicación mantuvo la línea de contenido emocional que ha caracterizado sus recientes apariciones en redes sociales desde que dio a conocer la noticia.

En las fotografías también se observó un cambio en su apariencia en comparación con meses anteriores. Tiempo atrás, Tejeiro había mostrado un corte de cabello más corto, mientras que en estas nuevas imágenes se evidenció un crecimiento notable, lo que sugirió una posible decisión de dejarlo crecer durante esta etapa.





Tras la publicación, se registraron múltiples reacciones por parte de usuarios en redes sociales. Algunos comentarios hicieron referencia a cambios en su rostro y apariencia, asociados al embarazo. Otros destacaron el proceso que estaba viviendo y la evolución que ha compartido públicamente desde el anuncio.

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Colegas del medio también interactuaron en la publicación. Entre ellos, Mike Bahía dejó un mensaje relacionado con el momento que atravesaba la actriz:"Que momento tan hermoso!!! Te ves increíble, Rajisooooo, muero de amor". La cantante Juliana también participó con un comentario, al igual que el actor Juan Pablo Barragán, quien se sumó a las reacciones: "Para ti solo amor!!! Y cosas bonitas... ¡¡Siempre te abrazo y te deseo lo mejor de lo mejor!!.

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Adicionalmente, personas cercanas a su entorno personal hicieron presencia en la publicación. Entre ellas, familiares como su hermano Andrés Tejeiro, quien ya había manifestado previamente su emoción por la noticia.

Su madre, Vibiana Tejeiro, también comentó en la publicación con un mensaje relacionado con esta nueva etapa:"Te llegó el papel más importante de tu vida, algunas veces antagonista, otras protagonista, muy rara vez detrás de cámaras, pero lo único cierto es que vas a tener al direct@r de tu vida. El libreto nunca estará escrito; todo es en vivo y al aire. Acá estaré siempre. Los amooooooooooo "

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Asimismo, su mánager dejó un comentario en el que expresó su acompañamiento en este proceso: "Awwwww, esa barriga hermosaaaaa!! Los amo inmensamente. Feliz de caminar contigo en esta nueva etapa de mamasitaaaaa literal jajajaja".

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A pesar de la actividad en redes y la constante interacción con su comunidad digital, hasta el momento la actriz no ha entregado información relacionada con el padre del bebé. Este aspecto ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes continúan atentos a nuevas publicaciones que puedan ampliar detalles sobre su embarazo.

Las imágenes compartidas se sumaron a la serie de contenidos que Tejeiro ha venido publicando desde el anuncio, consolidando un registro progresivo de esta etapa que ha decidido compartir públicamente.

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