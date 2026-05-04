Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
Chats inéditos de Yeison Jiménez
Met Gala 2026 EN VIVO
En Vivo A Otro Nivel
Programación
YouTube Caracol Televisión

Lina Tejeiro mostró el avance de su embarazo con nuevas imágenes - CaracolTV

La actriz compartió nuevas fotografías de su proceso de gestación días después de anunciar la noticia, generando múltiples reacciones entre seguidores, colegas y familiares en redes sociales.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Lina Tejeiro mostró el avance de su embarazo con nuevas imágenes

La actriz compartió nuevas fotografías de su proceso de gestación días después de anunciar la noticia, generando múltiples reacciones entre seguidores, colegas y familiares en redes sociales.

Por: Karen Juliana Rojas Rodríguez
Actualizado: 4 de may, 2026
Comparta en:
Lina Tejeiro mostró el avance de su embarazo.jpg