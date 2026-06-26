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Quiénes son los integrantes de The Beat Voice, Finalistas de ‘A Otro Nivel’: nombres y más - CaracolTV

La agrupación se caracterizó en el programa por su desempeño en el escenario y química de trabajo. Su líder siempre se mantuvo en el cargo y se dedicó a escuchar a todos sus compañeros.

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Integrantes de The Beat Voice, de ‘A Otro Nivel’: conoce a Daniel, Iván, Alejo y Bipo

La agrupación se caracterizó en el programa por su desempeño en el escenario y química de trabajo. Su líder siempre se mantuvo en el cargo y se dedicó a escuchar a todos sus compañeros.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 26 de jun, 2026
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Quiénes son los integrantes de The Beat Voice, Finalistas de 'A Otro Nivel'.
Quiénes son los integrantes de The Beat Voice, Finalistas de 'A Otro Nivel'.
Foto: Caracol Televisión.