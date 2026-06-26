Integrantes de The Beat Voice, de ‘A Otro Nivel’: conoce a Daniel, Iván, Alejo y Bipo

Este 26 de junio se lleva a cabo la gran final de ‘A Otro Nivel’, programa en el que se definirá cuál será el grupo ganador de un premio de 600 millones de pesos y un contrato con Caracol Televisión. En esta última gala, las agrupaciones finalistas regresaron al escenario para interpretar nuevamente las canciones con las que iniciaron su recorrido en la competencia.

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Luego de la presentación de Cola de Lagarto, fue el turno de The Beat Voice, un grupo masculino conformado por Daniel Rian, Iván Pallares, Alejo Arante y Bipo. Aunque cada uno llegó al programa para participar de manera individual, fue el jurado el que decidió unirlos durante las primeras etapas del formato, a pesar de que cada integrante interpretaba diferentes géneros musicales.

En sus audiciones individuales, los integrantes del grupo interpretaron las canciones ‘Coleccionista de canciones’, ‘Mi hermano y yo’, ‘Hoy tengo ganas de ti’ y ‘ADMV’. Precisamente, esos mismos temas fueron seleccionados para su presentación en la Gran Final, con la que recordaron el inicio de su participación en el concurso.



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A lo largo de la competencia, The Beat Voice desarrolló su proceso como agrupación tras la decisión del jurado de reunirlos en un mismo proyecto musical. De esta manera, cada uno de los integrantes fue construyendo una dinámica de trabajo conjunta mientras avanzaban por las diferentes etapas del programa.

Asimismo, durante su paso por el formato destacaron por su buen acople y, con el paso de las semanas, también se volvieron amigos. Ese proceso se reflejó en las distintas presentaciones que realizaron a lo largo de la temporada, en las que continuaron consolidando el trabajo en equipo.

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Por otra parte, el grupo nunca estuvo en peligro de eliminación durante la competencia, por lo que logró avanzar directamente hasta las instancias finales del programa. Solo acudieron a los estudios Ditu en la fase final del concurso para preparar los homenajes dedicados a Gian Marco, Felipe Peláez y Kike Santander, actividades que hicieron parte de la recta final del formato.

Tras su presentación en la gala final, The Beat Voice reflexionó sobre su estancia en la producción y agradeció a cada uno de los jurados por haberles dado la oportunidad de mostrar su talento ante el país.

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