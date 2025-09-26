Publicaron canción inédita que Omar Geles dejó en estudio: Rolando Ochoa y Diego Daza la interpretan

‘La Avalancha’ es uno de los trabajos musicales más esperados por los amantes del vallenato, teniendo en cuenta la trayectoria y éxitos de dos grandes exponentes de la nueva generación, como lo son Diego Daza, un artista consolidado a nivel nacional y el compositor, productor y acordeonero Rolando Ochoa.

Este álbum contiene canciones para todos los gustos; temas de amor, despecho, alegres y parranderas para que todos puedan gozar de esta producción.

Canciones de 'La Avalancha' de Rolando Ochoa y Diego Daza

1. 'El gusano' – Rafita Díaz

2. 'El pechiche de tu vida' – Omar Geles

3. 'El altavoz' – Diego Daza

4. 'Nojoda' – Franco Arguelles

5. 'Directo al cora' – Diego Daza

6. 'El culpable' – José Iván Marín

7. 'De lejito' – Marco Romero

8. 'La avalancha' – Rolando Ochoa

9. 'Mi mejor error' – Marco Romero

10. 'Si mi ex supiera' – Marco Romero

11. 'De hombre a hombre' – Chiche Maestre

12. 'El feeling' – Cabe Solano

13. 'Tu condena' – Rolando Ochoa

14. 'Demasiado feliz' – Rolando Ochoa

15. 'El contrato' – Gustavo Andrés Pérez

16. 'El Chacho' – Diego Daza

Sobre Diego Daza

Con más de 10 años de trayectoria, el artista vallenato Diego Daza que inició como compositor con éxitos como ‘Que me beses’, ‘La Borrachera’ (Kvrass), ‘La que no me conoce’ (Peter Manjarrés), 'Al fin llegaste tú' (Martín Elías), lleva una trayectoria exitosa como intérprete con más de quince éxitos a nivel nacional, entre los que destacan: ‘La Soltería’, ‘El DM’, ‘Trago Doble’, ‘Me llevó a la luna’, ‘La Foto’.

Además el artista ha logrado consolidarse con un artista referente en el interior del país y también internacionalmente, con varias giras en los Estados Unidos, Venezuela, Chile y Panamá.

Sobre Rolando Ochoa

El arista Sincelejano, hijo de la leyenda Calixto Ochoa sin duda alguna es hoy el acordeonero más relevante de la nueva generación, con una trayectoria llena de éxitos como compositor, productor y acordeonero cuenta en su haber con más de 25 éxitos a nivel nacional como compositor entre los que destacan ‘Amantes’ (Elder Dayan), 'Cancelada de mi vida', 'Ábrete', 'El Terremoto' (Martín Elías), 'Cantinero', 'La Ciquitrilla' (Silvestre Dangond) y más de 50 éxitos grabados como acordeonero de grandes artistas como Martin Elías, Silvestre Dangond, Elder Dayan, Mono Zabaleta entre otros.