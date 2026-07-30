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'Daddy Yankee' en 'Yo Me Llamo' 2026 cantó 'Gasolina' e hizo bailar al jurado

Imitador de Daddy Yankee conquistó el escenario de 'Yo Me Llamo' 2026, con una presentación que desató elogios de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

‘Daddy Yankee’ llegó con ‘Gasolina’ a ‘Yo Me Llamo’ y puso a bailar a los jurados

Imitador de Daddy Yankee conquistó el escenario del exitoso programa de Caracol, con una presentación que desató elogios de Amparo Grisales, César Escola y Elder Dayán Díaz.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 30 de jul, 2026
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'Daddy Yankee' Yo Me Llamo
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Foto: Caracol TV