‘Daddy Yankee’ llegó con ‘Gasolina’ a ‘Yo Me Llamo’ y puso a bailar a los jurados

Con una actuación cargada de energía, actitud y dominio vocal, el participante logró poner a bailara loscuatrojurados yrecibió un contundente "sí se llama", con cuatro estrellas verdes.

Lea también: Laura Acuña y Melina Ramírez dicen cómo se llevan dentro y fuera de ‘Yo Me Llamo’



Desde los primeros segundos de su‘show’, el imitador contagió al público y al jurado con el ritmo característico del‘Big Boss’. Su presencia escénica, seguridad y conexión con la interpretación hicieron que la presentación se convirtiera en una de las más comentadas de la noche.

Amparo Grisales se erizócon ‘Yo Me Llamo Daddy Yankee’

La actriz y jurado Amparo Grisales no ocultó su emoción tras la presentación y confesó que su interpretación logró erizarla, una reacción que dejó en evidencia el impacto del espectáculo.

Lea también: Novedades de ‘Yo Me Llamo’ 2026 y qué pasa cuando hay empate en la votación del jurado





Además de destacar la calidad artística del participante,elogió cada uno de los detalles de su actuación, afirmando que estuvo "divino en todos los aspectos", desde su interpretación hasta su desempeño sobre el escenario.

Publicidad

Por su parte, César Escola resaltó varios de los elementos que hicieron sobresalir al imitador. El maestro destacó su actitud frente al escenario, el manejo del ritmo y la seguridad con la que interpretó al reconocido exponente del reguetón.

El cantante Elder Dayán Díaz también se sumó a los buenos comentarios. En su intervención destacó la espectacular pinta del participante, asegurando que su caracterización estuvo a la altura del personaje que representa.

Publicidad

Asimismo, resaltó uno de los aspectos técnicos de la presentación: el buen manejo del aire durante la interpretación, una cualidad que le permitió mantener la fuerza vocal y la intensidad del espectáculo de principio a fin.

No te pierdas "Yo Me llamo" de lunes a viernes a las 8:00 p. m., después de Noticias Caracol.

