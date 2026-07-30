Escola dice que le gustaría escuchar todas las noches a Yeison Jiménez tras ver Audición

El capítulo 8 de ‘Yo Me Llamo 2026’ continuó con las audiciones de los participantes que buscan un lugar en la siguiente etapa de la competencia. En esta oportunidad, el imitador de Yeison Jiménez subió al escenario para interpretar 'Aventurero', una presentación que obtuvo una valoración mayoritariamente positiva por parte del jurado.

Tras finalizar la interpretación, los cuatro jurados compartieron sus observaciones sobre el desempeño del concursante. Aunque hubo diferencias en algunos aspectos de la evaluación, la mayoría coincidió en que el participante logró acercarse al artista original.



Elder Dayán fue uno de los primeros en dar su concepto y aseguró que el imitador se parece mucho a Jiménez. El cantante vallenato destacó la caracterización y consideró que el concursante consiguió representar varios rasgos del intérprete de música popular durante su presentación.

Por su parte, Amparo Grisales reconoció el trabajo del participante, pero señaló que le hizo falta transmitir un mayor sentimiento de despecho en la interpretación de 'Aventurero'. Debido a ese aspecto, concluyó que, para ella, el concursante "no se llama".

César Escola y Aurelio Cheveroni respaldaron al imitador de Yeison Jiménez

La evaluación continuó con César Escola, quien manifestó que el participante todavía debe trabajar algunos detalles para fortalecer su imitación. Sin embargo, explicó que esos aspectos pueden corregirse durante la competencia y aseguró que, en su concepto, sí representa al cantante.





A la opinión de ‘El Maestro’ se sumó Aurelio Cheveroni, quien también respaldó la presentación del concursante y afirmó que sí se llama Yeison Jiménez, completando así tres votos favorables frente a uno en contra.

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Al momento de conocer el resultado, el imitador recibió tres estrellas verdes y una estrella roja, calificación que le permitió continuar en la competencia y seguir avanzando en el programa.

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