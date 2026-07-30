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Escola dice que le gustaría escuchar todas las noches a Yeison Jiménez tras ver Audición - CaracolTV

El imitador interpreta ‘Aventurero’ y recibe observaciones sobre la actitud del personaje. Mientras Amparo pide más despecho, los demás jurados insisten en darle una oportunidad en el concurso.

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HERO - DK - YO ME LLAMO 2026

Escola dice que le gustaría escuchar todas las noches a Yeison Jiménez tras ver Audición

El imitador interpreta ‘Aventurero’ y recibe observaciones sobre la actitud del personaje. Mientras Amparo pide más despecho, los demás jurados insisten en darle una oportunidad en el concurso.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 30 de jul, 2026
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'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' en el Templo de la Imitación.
'Yo Me Llamo Yeison Jiménez' en el Templo de la Imitación.
Foto: Caracol Televisión.