Objeto con el que José Fernando Patiño confirmó que su papá estaba debajo de los escombros

José Fernando contó cómo vivió el terremoto que sacudió el país el lunes 10 de agosto y la angustia que pasó al saber que el edificio donde vivía su padre en Cali se desplomó. Por lo mismo, decidió viajar desde Bogotá hasta su ciudad de origen, para buscar a su papá, pues teníá información cruzada.

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Al llegar al lugar, se encontró con miles de caleños ofreciendo su ayuda, a pesar de no ser rescatistas. En medio de la confusión, empezó a gritar que estaba buscando a su padre, un señor de la tercera edad, que estaría atrapado entre los escombros. Enseguida, los voluntarios le dieron prioridad al caso y encontraron unas piernas que podrían ser las de Darío Patiño, su progenitor.

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El periodista tocó las piernas y algo dentro de él le confirmó que eran las de su padre. Sin embargo, un rescatista se ofreció a ayudarlo y se metió entre los escombros para ver si el hombre se encontraba allí.





Durante la misión, él dijo que encontró un porta velas que tenía un texto que describía a su familia. “Tal vez no lo tengamos todo, pero unidos tenemos todo lo que necesitamos”.

Se lo entregó al periodista y ahí supo que su padre estaba debajo de las placas, pese a que no lo dijo en voz alta. Además, el voluntario le contó que vio a un hombre tirado en el piso boca abajo y le dijo que tenía una coronilla en la cabeza; otra señal con la que confirmó que era Darío, aunque algo dentro suyo quería creer que no.

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La lucha del periodista fue imparable: buscó día y noche. Tras dos días de trabajo, le habló al espíritu de su padre y le pidió que se dejara sacar del lugar para darle una cristiana sepultura. 15 minutos después, quitó el último escombro y se reencontró con Darío Patiño, aunque le recomendaron no verle el rostro.

Durante la entrevista, el expresentador de Noticias Caracol compartió historias muy íntimas sobre la relación con su padre. Patiño destacó cómo los valores de disciplina, honestidad y trabajo duro inculcados desde casa fueron determinantes para construir su carrera periodística en los medios de comunicación más importantes del país.

Mensaje de José Fernando Patiño tras encontrar a su papá

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Después de que se cumpliera un mes del terremoto que sacudió al país, el periodista, en medio de una entrevista en ‘Vos Podés’, dio mensaje para los colombianos.

“Mi papá nunca fue espectador en mi vida, fue protagonista de mis decisiones. Fue un privilegio poderlo despedir de la manera en que lo despedí. Mi papá siempre fue tranquilo, feliz, le daba tiempo para ayudar a los demás”, agregó el expresentador.