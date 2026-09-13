Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Vuelta a España
Capítulo 37 'Yo Me Llamo'
Nombre que iba a tener James Rodríguez
Vuelta a España 2026 EN VIVO
YouTube Caracol Televisión
Programación de Caracol

Objeto con el que José Fernando Patiño confirmó que su papá estaba debajo de los escombros - CaracolTV

El presentador abrió su corazón, habló sobre su padre y reveló la gran enseñanza de vida que marcó su camino personal y profesional en el pódcast ‘Vos Podés’

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Objeto con el que José Fernando Patiño confirmó que su papá estaba debajo de los escombros

El presentador abrió su corazón, habló sobre su padre y reveló la gran enseñanza de vida que marcó su camino personal y profesional en el pódcast ‘Vos Podés’

Por: Juanita Ángel Maldonado
Actualizado: 13 de sept, 2026
YouTube /@caracoltv
Comparta en:
José Fernando Patiño
José Fernando Patiño
Foto: Instagram @josefdopatino