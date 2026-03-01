Publicidad

Miguel Varoni se sometió a cambio de look radical: creen que cerró ciclos y se quitó varios años

El actor que le dio vida a Pedro el Escamoso sorprendió en redes con un radical cambio de look. Sus seguidores aseguran que “se quitó 20 años”, aquí te mostramos el resultado.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 1 de mar, 2026
Miguel Varoni se sometió a cambio de look radical