Miguel Varoni se sometió a cambio de look radical: creen que cerró ciclos y se quitó varios años

No caben dudas de que Miguel Varoni es uno de los actores más reconocidos y respetados de la televisión colombiana, gracias a su legendario personaje de Pedro Coral en 'Pedro el Escamoso', producción que incluso tuvo una segunda temporada, regresando a las botas de Mompirri 20 años después.

Desde su icónico papel, su popularidad no ha dejado de crecer. Además, continuó trabajando en la industria televisiva como productor, aunque esta etapa con una reconocida empresa haya llegado a su final, tal como lo comentó en entrevista con La Red.

¿Qué se hizo Miguel Varoni?

Ahora, el argentino, nacionalizado colombiano, llamó la atención en sus redes sociales y despertó todo tipo de comentarios tras publicar un video en el que muestra su cambio de look. Al inicio del clip se mostró con su cabellera larga y de color negro, no tan extensa como la de Pedrito Coral, pero sí con un largo considerable.

Al final, reveló el cambio: se le ve el pelo corto en la parte de atrás y un poco más largo al frente, peinado hacia arriba. Además, posa sonriente con sus gafas y luce bastante cómodo con su nueva imagen.



En la sección de comentarios hay todo tipo de reacciones. Aunque algunos podrían pensar que este cambio sería una forma de cerrar un ciclo con su personaje de Pedro Coral o incluso con su situación laboral tras su salida de su anterior casa televisiva, él no hizo referencia alguna al respecto.“¡Mirá vos cómo se puso Pedrito!”, “Guapísimo 🔥 niveles, papá”, “Te quitaste 20 años”, “Sexy man 🔥”, son solo algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

