“Nos amenazó a todos”: Cantante de música popular fue víctima de violento robo en Bogotá

Varios artistas del género popular han dado mucho de qué hablar en los últimos meses y ahora es noticia Julián Daza, quien vivió momentos de terror tras salir de un canal de televisión, en medio de una gira de medios para promocionar su trabajo.

El hecho ocurrió el 28 de febrero, en la localidad de Fontibón, en Bogotá, donde el cantante fue víctima de un robo a mano armada junto a su equipo.

En sus redes sociales publicó varias historias contando lo sucedido en la capital del país y se mostró bastante desanimado: “Hombre, qué berriondera que pasen cositas no tan agradables”, dijo para iniciar su relato.

Qué le robaron a Julián Daza en Bogotá

El intérprete de ‘Dios Me Dijo’, ‘Qué Tal’ y ‘A Medianoche’ expuso la situación ante sus más de 245 mil seguidores en Instagram.





“Estábamos saliendo de un canal de televisión y llegó una persona armada y se llevó los equipos de nuestro filmmaker y varios celulares. Pero lo más berriondo es que uno solicita que lo ayuden con las cámaras para poner el denuncio, pero nada, es una rogadera para que faciliten las grabaciones”, afirmó Daza en una de sus historias.

Según contó, la persona que los atacó se veía alterada y los amenazó a todos con el arma. El artista también manifestó su molestia por la falta de ayuda para poder resolver lo sucedido.

Finalmente, expresó: “Gracias a Dios no pasó nada”, pues no les hicieron daño de ninguna forma y las pérdidas fueron únicamente materiales.

Qué le pasó a Julián Daza en Venezuela

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el músico vive momentos de tensión. En noviembre de 2025 contó en La Red sobre un incidente en Venezuela, donde tenía programados dos conciertos. Según relató, la demora en el inicio del espectáculo por problemas con los empresarios generó molestia entre algunas personas del público, quienes reaccionaron de forma violenta.

Daza explicó que un grupo de asistentes se dirigió al bus donde estaba parte de su equipo y comenzó a golpearlo fuertemente. Incluso, algunos amenazaron con incendiarlo con los músicos adentro. El artista, que iba a desplazarse en una camioneta aparte, también se vio rodeado por estas personas, quienes intentaron voltear el vehículo.

Ante la tensión del momento, Julián decidió bajarse para hablar con el público y explicar la situación. Sin embargo, en medio del caos, alguien le hurtó una cadena. Minutos después, otras personas intervinieron para protegerlo y ayudarlo a salir sano y salvo. Gracias a ellos, el artista logró recuperar la joya.

