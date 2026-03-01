Publicidad

“Nos amenazó a todos”: Cantante de música popular fue víctima de violento robo en Bogotá

El cantante antioqueño Julián Daza utilizó sus redes sociales para relatar un violento atraco que vivió junto a su equipo de trabajo tras salir de una entrevista en Bogotá.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 1 de mar, 2026
Julián Daza, cantante de música popular, fue víctima de un violento robo en Bogotá.