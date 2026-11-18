El escenario de 'Yo Me Llamo' se llenó de dramatismo y elegancia con la actuación de la imitadora de Lady Gaga, quien entregó un 'show' memorable que dejó sin palabras al jurado y al público asistente.

La participante deslumbró al interpretar una canción sumamente delicada que le exigía un control absoluto de su expresividad corporal. Su destreza escénica logró erizar a Amparo Grisales, quien terminó deslumbrada por la propuesta. Por su parte, el jurado Elder Dayán aplaudió su soltura en la tarima, asegurándole que la interpretación y sus movimientos fluyen con total naturalidad.



Cuál es el nombre real de Lady Gaga y de dónde es

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La icónica cantautora, actriz y productora estadounidense se llama realmente Stefani Joanne Angelina Germanotta. Nació el 28 de marzo de 1986 en Nueva York, Estados Unidos, y se ha consolidado como una de las figuras más polifacéticas y destacadas de la música pop contemporánea.

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De qué trata la canción 'Paparazzi'



'Paparazzi', lanzada en 2009 como sencillo de su álbum The Fame, habla sobre la obsesión por la fama, el reconocimiento y la necesidad de ser amado. Lady Gaga explicó que la canción refleja el conflicto entre elegir el éxito profesional o el amor, y también juega con la idea de enamorarse de las cámaras y de la atención de los medios de comunicación.

Aunque tiene un ritmo pop pegadizo y parece una canción romántica, esconde una crítica a la obsesión de la sociedad con las celebridades y a la manera en que los medios convierten sus vidas privadas en espectáculo.

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La canción cuenta una historia de traición, violencia y venganza. El actor Alexander Skarsgård interpreta al novio de Gaga, quien la arroja desde un balcón frente a los fotógrafos. Sin embargo, ella sobrevive y termina convirtiendo la tragedia en un espectáculo mediático.