La magia y el romanticismo se apoderaron del escenario de 'Yo Me Llamo' con la presentación de la imitadora de Laura Pausini. La participante sorprendió a todos al llegar a la tarima luciendo un cambio de 'look'.

Para complementar su presentación, la concursante no estuvo sola: compartió el escenario con un recordado exparticipante del programa 'A Otro Nivel' para interpretar su canción. La química entre ambos fue el punto fuerte de la noche, tanto así que el jurado Elder Dayán no dudó en felicitarla expresamente, destacando la excelente conexión y la armonía lograda junto a su acompañante durante todo el espectáculo.



De dónde es Laura Pausini y cuál es su nombre completo

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La aclamada cantautora y productora italiana se llama Laura Pausini. Nació el 16 de mayo de 1974 en Faenza, provincia de Rávena, Italia, y creció en Solarolo. Es considerada una de las artistas latinas e italianas más reconocidas a nivel mundial, cantando en italiano, español, inglés, francés y portugués.

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Laura Pausini comenzó su carrera musical a una edad muy temprana: a los ocho años cantó por primera vez junto a su padre, Fabrizio Pausini, en un piano bar, y desde entonces descubrió su pasión por la música. Uno de los datos más curiosos de su vida es que antes de convertirse en una estrella internacional estudió cerámica y restauración de mosaicos, e incluso obtuvo un diploma en esta área.



Alcanzó la fama en 1993, cuando tenía apenas 18 años, tras ganar el Festival de San Remo con la canción 'La solitudine', que posteriormente se convirtió en uno de sus mayores éxitos.