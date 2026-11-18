La noche de gala en 'Yo Me Llamo' se llenó de ritmo, energía y sorpresas con la presentación del imitador de Luis Fonsi, quien no llegó solo al escenario. En una apuesta arriesgada y llena de sabor, el participante saltó a la tarima acompañado por un recordado exparticipante del programa 'A Otro Nivel', contagiando de alegría a todo el público y a la mesa de jurados.

César Escola elogió la presentación, destacando la calidad de la presentación y expresando su gran alegría al volver a ver en pantalla al exconcursante del concurso musical.



Sin embargo, Amparo Grisales, rompió el silencio y señaló que a la presentación le hizo falta ese toque distintivo de baile de salsa para lograr una interpretación impecable. Ante la observación, la presentadora Melina Ramírez intervino de inmediato entre risas, ofreciéndose a ayudarle al imitador para pulir sus pasos en las próximas galas.

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De dónde es Luis Fonsi y cuál es su nombre real

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El cantante y compositor original que inspira al participante de 'Yo Me Llamo' se llama realmente Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero. Nació el 15 de abril de 1978 en San Juan, Puerto Rico, y se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del pop latino y el género urbano a nivel mundial.



Cuáles son las canciones más famosas de Luis Fonsi

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El artista boricua ostenta una carrera repleta de éxitos internacionales, encabezada por el fenómeno mundial 'Despacito' junto a Daddy Yankee. Entre sus temas más reconocidos destacan baladas y ritmos tropicales como 'No Me Doy por Vencido', 'Aquí Estoy Yo', 'Échame la Culpa' y 'Llegaste Tú'.