La tarima de 'Yo Me Llamo' se vistió de mariachi y emoción con la presentación de la imitadora de Aida Cuevas, quien logró erizar a los presentes y terminó entre lágrimas al finalizar su 'show'.

César Escola no dudó en felicitar su crecimiento en la competencia, asegurándole que la evolución desde su primera audición hasta hoy ha sido notable, destacando de paso su impecable nivel de teatralidad en escena.



Por su parte, Amparo Grisales, quedó deslumbrada por la potencia vocal de la concursante. En un arrebato de admiración, la jurado le confesó a la imitadora que estaría dispuesta a comprarle todas las boletas de un concierto con tal de volver a escucharla. Además, resaltó el particular matiz de su voz, señalando que en varios pasajes interpretativos cantaba con un estilo y una fuerza muy similar a la de la leyenda mexicana Javier Solís.

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Quién es Aida Cuevas y cuál es su trayectoria musical

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Aida Cuevas es una emblemática cantante y actriz mexicana, reconocida internacionalmente como "La Reina de la Música Ranchera". Nacida el 24 de septiembre de 1963 en Ciudad de México, cuenta con una carrera de más de 45 años, galardonada con múltiples premios Grammy y Latin Grammy por su aporte a la preservación del mariachi.



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Qué relación musical tiene Aida Cuevas con Javier Solís y Juan Gabriel

Aida Cuevas perteneció a la generación dorada de la música vernácula inspirada por leyendas como Javier Solís y Pedro Infante. Además, fue una de las mejores amigas y musas del "Divo de Juárez", Juan Gabriel, quien le compuso y produjo varios de sus álbumes más exitosos a lo largo de su carrera.

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